به گزارش خبرنگار مهر، این طرح ملی ۱۶ شهریورماه جاری در حاشیه همایش حمایت از توسعه شبکه های اجتماعی بومی با رویکرد حفظ امنیت و حریم خصوصی رونمایی خواهد شد.

این همایش قرار است به مدت ۲ روز در ۱۶ و ۱۷ شهریورماه جاری در تهران برگزار شود و از جمله برنامه های این همایش علاوه بر رونمایی از موتوشاب، اعلام آغاز فعالیت پرتال ارائه خدمات و محصولات حمایت از توسعه شبکه های اجتماعی (shub.ir ) است.

در همین حال رونمایی از اسناد توصیه های امنیتی و حریم خصوصی برای متولیان شبکه های اجتماعی و رونمایی از بسته های آگاهی رسان فعالیت امن در شبکه های اجتماعی از دیگر برنامه های این همایش است.

همایش حمایت از توسعه شبکه های اجتماعی بومی توسط معاونت امنیت سازمان فناوری اطلاعات ایران و مرکز مدیریت امداد و هماهنگی عملیات رخدادهای رایانه ای و با حمایت مرکز راهکارهای اطلاعاتی هوشمند، انجمن کامپیوتر ایران و دانشگاه شریف برگزار می شود و علاوه بر سخنرانی های علمی، کارگاههای تخصصی جانبی نیز خواهد داشت.