به گزارش خبرگزاری مهر، در متن حکم مدیرکل امور آموزش عمومی حوزه های علمیه خواهران آمده است:

نظر به شایستگی‌های علمی، اخلاقی و تجارب موفق و گران سنگ سرکار عالی در معاونت‌های آموزش و پژوهش، به عنوان «مدیرکل امور آموزش عمومی» منصوب می‌شوید.

امید است با اتکال به عنایات الهی، توجهات حضرت ولی‌عصر ارواحنا فداه، بکارگیری همه استعدادها و ظرفیت‌های شخصی و سازمانی، تعامل مؤثر با همکاران متعهد و دلسوز آن مجموعه و مشارکت جدی با همکاران و کارشناسان محترم مدیریت‌های استانی و نیز تعیین سهم مدارس علمیه و استان‌ها در برنامه‌ریزی و فعالیت‌های آموزشی، در انجام وظایف محوله و خدمت به نوامیس امام عصر(عجل‌الله تعالی فرجه الشریف) موفق باشید.