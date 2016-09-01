بلر:احتمال باقی ماندن انگلیس در اتحادیه اروپا وجود دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، «تونی بلر» نخست وزیر اسبق انگلیس در گفتگوی اختصاصی خود با رادیو "یوروپ وان" با محتمل شمردن باقی ماندن کشورش در اتحادیه اروپا حتی پس از برگزاری همه پرسی سراسری در این کشور، خروج انگلیس از اتحادیه اروپا را امری غیر محتمل شمرد و از ادامه مذاکرات بر سر مساله برگزیت خبر داد.

بلر که از هواداران باقی ماندن کشورش در اتحادیه اروپا و از مخالفان طرح برگزیت در این کشور به حساب می آید گفت: من با برگزاری همه پرسی موافق نبودم و آن را ضروری نمی دیدم.

وی همچنین با تاکید بر حق تغییر نظر کشورش در مورد خروج از اتحادیه اروپا، در مورد تبعات همه پرسی انگلیس در خارج از مرزهای این کشور و به خصوص درباره موضوع پناهجویان گفت: در سراسر اروپا واکنش هایی علیه حکومت، جهانی شدن و مساله مهاجران به وجود آمده است.

گفتنی است ۵۱.۹% از شهروندان انگلیس در همه پرسی برگزار شده در این کشور در خصوص باقی ماندن یا ترک اتحادیه اروپا به طرح موسوم به برگزیت یا همان جدا شدن انگلیس از اتحادیه اروپا رای دادند.

بر اساس ماده ۵۰ پیمان لیسبون که دیگر کشورهای مهم اتحادیه اروپا از جمله فرانسه و آلمان بر پیگیری و لزوم به اجرا در آمدن سریع آن تاکید دارند، بریتانیا تنها دو سال زمان دارد تا با ۲۷ عضو دیگر اتحادیه اروپا برای تعیین چارچوب همکاری در زمینه تجارت و مهاجرت به توافق برسد.