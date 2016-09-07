حسین شمقدری مستندساز در گفتگو با خبرنگار مهر درباره پایان مراحل پس از تولید مستند «میراث آلبرتا ۳» که به مهاجرت نخبگان می پردازد، گفت: تدوین این مستند تمام شده است و امیدواریم با بازگشایی دانشگاه ها اکران های دانشگاهی و همچنین اکران های خصوصی آن آغاز شود. ما معمولا ابتدا سراغ اکران دانشگاهی می رویم و بعد روی اینترنت مستند را می فروشیم و در مرحله بعد تلویزیون آن را پخش می کند که احتمالا برای پخش از تلویزیون نسخه دیگری داشته باشیم.

وی ادامه داد: این مستند وقایع تلخ و شیرین زندگی بعد از مهاجرت است و جنبه های مثبت و منفی را نشان می دهد. ما توانستیم خیلی از حرف ها و مسایلی را که قبلا به آنها نرسیده بودیم در این مستند به تصویر بکشیم. مستند «میراث آلبرتا ۱» رویکردی منفی نسبت به مهاجرت داشت و «میراث آلبرتا ۲» به مقطع دانشگاهی مهاجران می پرداخت اما در این مستند وارد جزییات کار و زندگی می شویم و درباره مکانی که مهاجران در آن استخدام می شوند و شرایط کاری که دارند و همچنین از ازدواج و وضعیت فرزندان آنها سخن گفته می شود و اینکه بعضی از این مهاجران بعد از ۱۰ سال زندگی به کجا می رسند.

تیپ های مختلف فکری در «میراث آلبرتا ۳» حضور دارند

شمقدری با اشاره به افراد مختلفی که در این مستند نمایش داده شده است، عنوان کرد: در «میراث آلبرتا ۳» سعی شد تیپ های مختلف فکری را داشته باشیم و وضعیت های مختلف نشان داده شود. ما تلاش کردیم خودمان قضاوتی نکنیم و این مستند با نمایش افراد مختلف و بیان سخنانشان راهنمای خوبی برای کسانی باشد که می خواهند مهاجرت کنند.

این مستندساز با اشاره به تفکرات مختلفی که در سومین قسمت از «میراث آلبرتا» مطرح می شود، اظهار کرد: «میراث آلبرتا ۳» درباره دینداری است، به طور مثال ما فردی را داریم که حجاب ندارد اما نماز می خواند و یا فردی که فکر می کند دینداری در کشورهای خارجی راحت تر از ایران است و مخاطب انتخاب می کند که کدام برایش منطقی تر است.

به لایه دوم و عمقی تر زندگی مهاجران وارد شدیم

کارگردان سه گانه «میراث آلبرتا» با اشاره به نظر شخصی خودش درباره مهاجرت بیان کرد: من این تفکر را ندارم که مهاجرت برای تحصیل بد است اما به عنوان فیلمساز از آنهایی تقدیر می کنم که دغدغه شان کمک به مردم خودشان است البته در کنار اینها، افراد دیگری هم هستند که تفکرشان خدمت به بشریت است. با این حال با اکران هایی که خواهیم داشت مخاطب می تواند خودش تصمیم بگیرد و بین مدل های مختلف زندگی انتخاب کند و اگر می خواهد مهاجرت کند با در نظر گرفتن شرایط و بررسی آنها متوجه می شود که چه کاری را انجام دهد.

وی که پیش از این برای ساخت «میراث آلبرتا ۱ و ۲» سفرهایی به اروپا داشته است، اظهار کرد: این مستند در اروپا ساخته شده است که پیش از این هم سفرهایی به کشورهای مختلف آن داشتیم. یکی از گزینه های ما برای ساخت این مستند آمریکا بود اما چون می خواستیم در قسمت سوم به شرایط ازدواج، زندگی، کار و فرزندان مهاجران بپردازیم باید به لایه دوم زندگی مهاجران می پرداختیم و زندگی در آمریکا تا حدی با دیگر نقاط دنیا متفاوت بود به همین دلیل کار را هم برای ما سخت تر می کرد اما در اروپا با توجه به شناختی که از آن داشتیم و همچنین مستندهایی که تاکنون ساخته بودم راحت تر بود و آسان تر توانستیم وارد عمق زندگی مردم شویم.

در مستندهای قبلی هم حرف های تندی زده بودم

شمقدری با اشاره به کشورهایی که برای ساخت مستند به آنها رفته است، یادآور شد: آلمان، فرانسه، نروژ و هلند از جمله کشورهایی بودند که برای این مستند به آنها سفر کردیم. فیلمبرداری ما حدود یک ماه طول کشید و دو سفر به اروپا داشتیم اما قبل از فیلمبرداری تحقیقات و ارتباط بسیاری با مهاجران داشتیم و دایم با آنها صحبت می کردیم به گونه ای که پیش تولید حدود یک سال طول کشید.

کارگردان «۳۳ سال سکوت» در پایان درباره اینکه فکر می کند این مستند با مشکلات ممیزی مواجه شود یا خیر، تصریح کرد: فکر نمی کنم این مستند در اکران ها با مشکل مواجه شود. من در مستندهای قبلی هم گاهی حرف های تندی زده ام و مشکلی پیش نیامده است. با این حال امیدوارم مسئولان دانشگاهی با این قضیه همراه شوند. فکر می کنم اتفاقا اگر برچسب ممیزی یا توقیفی روی فیلمی بخورد حتی باعث فروش بیشتر یک فیلم می شود.