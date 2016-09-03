به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، منابع دیپلماتیک روز گذشته اعلام کردند که روسیه و آمریکا به توافق درباره آتش بس در حلب نزدیک شده اند و احتمال می رود این توافق روز یکشنبه اعلام شود.

بنا بر اعلام این منابع که خواستند نامشان فاش نشود، به موجب این توافق، کمک های انسانی به ساکنان حلب و اطراف آن از سوی سازمان ملل متحد و از طریق هوایی توزیع خواهد شد.

گفته می شود توافق مسکو - واشنگتن درباره آتش بس در حلب هنوز نهایی شده است و بخش های اصلی آن هنوز در دست بررسی است اما در عین حال احتمال می رود که «اشتون کارتر» وزیر دفاع آمریکا و گروه های معارض مسلح سوری نسبت به این توافق تردید داشته باشند.

در همین حال برخی منابع، اعلام کردند که این توافق تاکنون حاصل نشده است اما «جان کری» و «سرگئی لاوروف» وزیران خارجه آمریکا و روسیه در صورتی که طبق ارزیابی ها به توافق در روز یکشنبه دست یابند این توافق را اعلام خواهند کرد. همچنین این احتمال وجود دارد که اعلام این توافق تا روز دوشنبه و یا چند روز دیرتر به تاخیر بیفتد.

«ولادیمیر پوتین» رئیس جمهوری روسیه پیش از این اعلام کرده بود مسکو و واشنگتن به زودی دستیابی به توافقی درباره همکاری در سوریه دست خواهند یافت.