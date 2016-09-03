هیأتی از کنگره آمریکا با رئیس مجلس اعلای عراق دیدار کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الفرات نیوز، رئیس مجلس اعلای عراق با هیأتی از کنگره آمریکا دیدار و در خصوص مسائل داخلی عراق با وی رایزنی کرد.

بر اساس این گزارش «عمار حکیم» رئیس مجلس اعلای عراق با هیأتی از کنگره آمریکا به ریاست سناتور عضو کمیته نیروهای مسلح آمریکا «مارتین هاینریش» دیدار و تاکید کرد: در مرحله پس از آزادسازی موصل، باید اولویت های ملی محقق گردد.

وی در ادامه سخنان خود تصریح کرد: جنگ موصل راهبردی است و پس از این نبرد نیز اولویت هایی وجود دارد که باید به ترتیب پیگیری شود. از جمله این اولویت ها نیز طرح جامع سیاسی، طرح راهبردی امنیت، بازگرداندن آوارگان به مناطق خود و همچنین بازسازی شهرها است.

پس از این جلسه هیأت آمریکایی به دیدار «حیدرالعبادی» نخست وزیر عراق رفت. در همین راستا دفتر العبادی با صدور بیانیه ای اعلام کرد که در این دیدار، مشکلات و چالش های عراق، جنگ علیه گروه تروریستی داعش، تسلیح و آموزش نیروهای مسلح عراق و همچنین آزادسازی موصل مورد بحث و تبادل نظر طرفین قرار گرفت.

از سوی دیگر سناتور آمریکایی نیز در سخنانی بر حمایت کامل کشورش از عراق در مبارزه با تروریسم تاکید کرد.