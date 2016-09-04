دستگاه پلاسمای اتمسفری برای منسوجات رونمایی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، دستگاه پلاسمای اتمسفری برای منسوجات با نام تجاری«PlasmaTex» در کشور توسط یک شرکت مهندسی تجهیزات پیشرفته طراحی و ساخته شده است.

محققان این شرکت برای اولین بار و همزمان با شرکت‌های برتر حوزه نساجی در جهان، این دستگاه را ساخته اند. فناوری پلاسما در راستای بهبود کیفیت رنگ‌پذیری منسوجات و کاهش منابع انرژی و مواد شیمیایی، بعنوان فناوری دوستدار محیط زیست در جهان شناخته شده و گام موثری در افزایش بهره‌وری ماشین‌آلات و تولید در صنایع تکمیلی نساجی است.

پلاسما به دلیل برخورداری از گونه‌های پرانرژی و در عین حال دمای پایین بسیار مناسب برای پردازش سطوح حساس به گرما بویژه انواع پارچه‌ است. در فرآیند پردازش سطوح به این روش به واسطه تشکیل گروه‌های عاملی بر روی سطح و تغییر زبری سطح، درجه بالایی از فعال‌سازی حاصل می‌شود.



دستگاه PlasmaTex، یک دستگاه پیشرفته جهت آبدوستی انواع پارچه ها برای افزایش بهره وری خطوط تولید شرکت های تولیدی حوزه نساجی است. این دستگاه می تواند در افزایش انرژی سطحی انواع منسوجات جهت کاهش مصرف آب و رنگ و سایر مواد شیمیایی مورد استفاده قرار گیرد.

حذف پرزهای سطحی نخ‌ها، تسهیل در فرایند آهارزدایی، بهبود خاصیت ضد آب و ضد روغن شدن منسوجات، افزایش خواص آبدوستی به منظور بهبود رطوبت‌پذیری و رنگ‌پذیری و ایجاد پیوندهای اتصال‌دهنده، تمیزکردن سطح، زدودن ترکیبات آلی با کند و پاش پلاسمای، فعال کردن سطح؛ ایجاد رادیکال های آزاد یا افزودن عاملیت شیمیایی فعال بر روی سطح / اصلاح زبری سطح از جمله کاربردهای این دستگاه به شمار می روند.

«قابلیت پردازش سطوح مختلف (پارچه، پلیمر، فیلم های فلزی و سرامیکی و غیره) تا ضخامت ۳ میلی‌متر)»، «پردازش همزمان دو سطح فیلم‌ها»، «قابلیت تنظیم پهنای کاری مناسب با کاربرد (تا ۲/۲ متر)»، «تنظیم سرعت پردازش تا ۳۰ متر بر دقیقه برای منسوجات و ۱۰۰ متر بر دقیقه برای پلیمرها»، «قابلیت تزریق گاز به سامانه برای پردازش‌»، «سیستم مکش و تهویه برای خروج گازهای مضر از محیط به منظور تامین امنیت کاربر»، «افزایش انرژی سطح و آبدوستی»، «سرعت بالا در پردازش و عدم‌تخریب ساختار منسوجات و پلیمرها»، و «بدون نیاز به کارگر ماهر یا ابزار خاص با تمیز کاری ساده دستگاه» به عنوان ویژگی‌های رقابتی این دستگاه از سوی تولیدکننده آن بیان شده است.

این دستگاه، هم‌زمان با دومین روز برگزاری بیست‌ و دومین نمایشگاه بین‌المللی صنعت نساجی با حضور مدیر کارگروه صنعت و بازار ستاد توسعه فناوری نانو و رئیس انجمن نساجی ایران در محل نمایشگاه بین‌المللی تهران رونمایی می‌شود.