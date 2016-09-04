نتایج نهایی آزمون کارشناسی ارشد پزشکی اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، داوطلبان آزمون کارشناسی ارشد سال ۹۵ گروه پزشکی می توانند با مراجعه به سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی به نشانی sanjeshp.ir با درج کد رهگیری خود نتیجه آزمون را مشاهده کنند.

آزمون کارشناسی ارشد گروه پزشکی در روزهای ۲۳ و ۲۴ اردیبهشت ماه ۹۵ در ۷۷ رشته و ۵۶ مجموعه رشته برگزار شد.

در این آزمون ۷۲ هزار و ۹۸۹ نفر شرکت کردند.

در نهایت ۶ هزار و ۵۱۱ نفر در رشته های دانشگاه های علوم پزشکی، دانشگاه آزاد، دانشگاه شاهد، دانشگاه تربیت مدرس، دانشگاه های وابسته به نیروهای مسلح، داروسازی پذیرفته شدند.