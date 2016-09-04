ایجاد مرکز توانمند سازی فاوا در پارک علم و فناوری استان سمنان

حمیدرضا اصغری در خلال بازدید از فضای پارک علم و فناوری سمنان در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان اینکه تفاهمنامه ایجاد «مرکز توانمندسازی و تسهیلگری کسب و کارهای نوپای فاوا» بین این پارک و اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان سمنان امضا شد، ابراز داشت: این تفاهم نامه آغازی برای همکاری های فناورانه در سطح ارتباطات است.
وی افزود: این مرکز برای حمایت از کسب و کارهای فعال در حوزه آی سی تی فعالیت خواهد کرد و حمایتهای مالی و معنوی مناسبی از واحدهای فناور مستقر در آن صورت خواهد گرفت.
مدیر مراکز رشد پارک علم و فناوری استان سمنان هدف از راهاندازی این مرکز را شناسایی تمام فعالان کارآفرین استان و ایجاد تعامل سازنده و همافزا بین اعضای زیستبوم کارآفرینی استان دانست و گفت: امیدواریم بتوانیم در این مرکز خدمات خوبی را در عرصه فناوری ارتباطات داشته باشیم.
اصغری بیان داشت: این مرکز همچنین اهداف دیگری همچون شناسایی، تجمیع و تخصیص منابع استان برای آموزش، رشد و توسعه کسب و کارهای نوپای محلی، جذب حمایت کسب و کارهای توسعهیافته استان برای سرمایهگذاری و تخصیص امکانات به کسب و کارهای نوپای محلی و تسهیل ایجاد و رشد کسب و کارهای نوپای محلی برای حفظ سرمایههای انسانی استان را دنبال می کند.
وی افزود: بهزودی اطلاعات تکمیلی برای علاقمندان عضویت در این مرکز از طریق پارک علم و فناوری استان سمنان منتشر خواهد شد.
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