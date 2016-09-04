مسابقات آثار چاپی برتر شانزدهمین جشنواره صنعت چاپ فراخوان داد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد خبری شانزدهمین جشنواره صنعت چاپ، شانزدهمین دوره مسابقات آثار چاپی برتر جشنواره ملی صنعت چاپ در چهار بخش اصلی شامل؛ چاپ بسته‌بندی، چاپ تجاری، چاپ نشر و چاپ امنیتی برگزار می‌شود.

مطابق فراخوان، شرکت کنندگان می‌توانند محصول مورد نظر خود را با توجه به نوع روش چاپی (افست، فلکسو، هلیوگراور، دیجیتال، سیلک اسکرین، پد) و فرآیند (پیش از چاپ، چاپ و پس از چاپ) مورد استفاده در یکی از کاربردهای مزبور شرکت دهند. محصول ارائه شده در مسابقات می‌تواند محصول کامل و یا حتی محصول نیمه آماده باشد.

علاقه‌مندان برای شرکت در این دوره از جشنواره می‌توانند تا ۲۵ شهریور ماه سال جاری نسبت به ثبت‌نام و ارسال آثار خود اقدام کنند.

در این فراخوان آمده است: جشنواره مسابقات آثار چاپی برتر ایران فرصتی مغتنم در جهت شناسائی تولیدکنندگان داخلی آثار برتر چاپی کشور به منظور معرفی به مصرف کنندگان اینگونه محصولات در داخل و همچنین کشورهای همجوار منطقه بوده تا گامی استوار در جهت ایجاد رونق کسب و کار در صنعت چاپ و اعتلالی اقتصادی کشور باشد. متقاضیان شرکت در مسابقات آثار چاپی برتر برای کسب اطلاعات بیشتر درباره شرایط حضور در جشنواره می‌توانند به سایت www.printawards.ir مراجعه و یا با تلفن‌های ٨٨٨٦١٣٢٢ – ٨٨٣٢٥٧٢٤ - ٠٢١ (دبیرخانه جشنواره صنعت چاپ ایران) تماس حاصل کنند.