هاشم بالدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بررسی مباحث انتقال آب بر عهده وزارت نیرو و سازمان های زیرمجموعه همچون سازمان آب و برق است و تنها در بحث های پیشگیری سازمان مدیریت بحران وارد عمل می شود.

وی افزود: در همین راستا سازمان آب و برق استان باید گزارش های لازم را به سازمان مدیریت بحران ارائه دهد. در این زمان شرایط حوزه هندیجان از لحاظ آبی اضطراری است.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری خوزستان تصریح کرد: در صورتی که زمین از وضعیت طبیعی خارج شود آثار سوء بسیاری در پی خواهد داشت، در این زمان انتظار ما از سازمان آب و برق خوزستان به عنوان متولی اصلی موضوعات پیرامون مباحث آبی و سازمان جهاد کشاورزی به عنوان متولی بخش کشاورزی استان این است که برنامه و طرح های جامع خود را برای افق چند ساله به مدیریت بحران استان ارائه دهند.

بالدی در پایان گفت: این دو سازمان باید طرح جامع ارائه دهند. ستاد بحران به تنهایی نمی تواند وارد عمل شود.