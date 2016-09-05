​رونمایی از سامانه پاسخگویی به سئوالات زائران اربعین حسینی

به گزارش خبرنگار مهر، حیدر مرتضوی در نشست خبری رونمایی از همکاری های موسسه تبیان و کمیته فرهنگی- آموزشی اربعین حسینی با بیان اینکه خدمت به زائران اربعین یک افتخار است، افزود: بحث فرهنگی و آموزش های قبل از سفر از مهمترین نکاتی است که باید مورد توجه زائران اربعین باشد.

وی ادامه داد: تبیان به عنوان بزرگترین پایگاه اینترنتی فرهنگی کشور بستر مناسبی است تا آموزش های لازم را به زائران اربعین ارائه دهد و به سئوالات مورد نیاز آنان پاسخ دهد.

قائم مقام مدیرعامل تبیان تاکید کرد: موسسه تبیان سابقه طولانی در حوزه های فرهنگی دارد و بیش از یک میلیون نفر به طور روزانه از مطالب پایگاه اینترنتی تبیان استفاده می کنند و این بستر مناسبی است تا همکاری ها با ستاد اربعین گسترش یابد.

مرتضی خاطرنشان کرد: گام های اولیه همکاری ها با ستاد اربعین برداشته شده و بستر مجازی تبیان به منظور برقرار ارتباط مستقیم در اختیار ستاد اربعین قرار گرفته است.

وی با بیان اینکه تبیان پاتوق زائران پیاده روی اربعین می شود، گفت: زائران اربعین حسینی می توانند از محتوای سایت تبیان استفاده کنند و همچنین به صورت یک شبکه اجتماعی محتواهای مورد نظر خود را به اشتراک بگذراند.

قائم مقام موسسه تبیان با اشاره به مشاهده روزانه صدها هزار فیلم و کلیپ از سوی کاربران سایت تبیان تاکید کرد: سایت تبیان کانال خوبی برای فیلم های اختصاصی زائران اربعین در نظر گرفته است.

مرتضوی ادامه داد: مهمترین زمینه همکاری تبیان با ستاد اربعین ارائه مشاوره اینترنتی در زمینه پیاده روی اربعین است و کاربران اینترنتی می توانند سئوالات خود را از طریق سیستم مشاوره اینترنتی که به ستاد اربعین متصل است ارسال کنند.

وی اضافه کرد: مشاوران کمیته فرهنگی اربعین و همچنین دیگر کمیته های ستاد اربعین آماده پاسخگویی به سئوالات مخاطبان و کاربران در زمینه پیاده روی اربعین هستند.

قائم مقام موسسه تبیان افزود: در حوزه بهداشت و سلامت، ایاب و ذهاب و دیگر زمینه ها مشاوران آماده پاسخگویی هستند تا در حجم بالا به سئوالات زائران اربعین پاسخ دهند.

مرتضوی با بیان اینکه برنامه های دیگری برای همکاری ستاد اربعین پیش بینی شده است، گفت: این برنامه ها در زمان مقرر اعلام شد که امیدواریم با اطلاع رسانی مناسب، زائران اربعین پیشگیری های لازم را انجام دهند تا زیارتی درخور و لذت بالایی کسب کنند.

وی ادامه داد: پاسخگویی مشاوران به سئوالات زائران به صورت آنلاین نیست بلکه پس از ثبت سئوالات طی ۲۴ تا ۴۸ ساعت پاسخ ها ارائه می شود البته با نزدیک شدن به زمان پیاده روی فاصله ارائه پاسخ ها به حدود ۳ ساعت کاهش می یابد این سامانه از امروز در اختیار شهروندان است تا کاربران سئوالات خود را با مشاوران در میان بگذارند.

قائم مقام مدیرعامل تبیان افزود: پیاده روی اربعین یک رویداد مردمی است و اینکه توقع داشته باشیم پوشش حاکمیتی کامل برقرار شود هم غیرواقعی و هم غیرممکن است. مردم باید اطلاعات کافی را کسب کنند تا بتوانند این خطر معنوی را به صورت مردمی مدیریت کنند.