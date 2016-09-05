به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی نیروی دریایی ارتش، یک هیئت ۵ نفره به ریاست دریادار روبرتو کیاماچلا جانشین معاون عملیات و رئیس اداره روابط بین الملل ارتش ایتالیا به منظور توسعه روابط فی ما بین امروز در ستاد نیروی دریایی راهبردی ارتش با دریادار سیاری دیدار کردند.

سرپرست هیئت نظامی کشور ایتالیا ضمن دعوت از ناوگروه های ایرانی برای حضور در کشور ایتالیا گفت: در آینده شاهد پهلوگیری ناوهای کشور ایتالیا در بنادر جنوبی و تحت حوزه ماموریتی نیروی دریایی ارتش ایران خواهیم بود.

امیر دریادار سیاری نیز با اشاره به اهمیت جایگاه ژئوپلیتیکی کشور ایتالیا در دریای مدیترانه خاطرنشان کرد: کشور ایتالیا در دریای مدیترانه حدود ۸۰۰۰ کیلومتر مرز دریایی دارد و دریای مدیترانه با توجه به متصل کردن دو تنگه بسیار مهم سوئز و جبل الطارق به یکدیگر از اهمیت سوق‌الجیشی بسیار بالایی برخوردار است.

وی با تاکید بر همکاری و تعامل در حوزه دریا با تکیه بر پیام صلح دوستی گفت: دریا ملت ها را به هم نزدیک می کند و از آنجا که دریای مدیترانه محل عبور کشتی های تجاری و نفتکش بسیاری است، این مسئله اهمیت بیشتری پیدا می‌کند.

سرپرست هیئت ایتالیایی نیز در این دیدار ضمن تشکر از ابراز همدردی مسئولان جمهوری اسلامی ایران در راستای ضایعه طبیعی زلزله ایتالیا گفت: قطعا نتیجه این گفت و گوها و دیدار ها، توسعه تعامل و همکاری در حوزه های مختلف نظامی بین دو کشور ایران و ایتالیا خواهد بود.

گفتنی است بازدید از دانشگاه علوم دریایی حضرت امام خمینی (ره) نوشهر و نمایشگاه های دریایی کشورمان از دیگر برنامه های پیش بینی شده برای این هیئت ایتالیایی در کشورمان است.

بر اساس این گزارش در این هیئت ایتالیایی سرهنگ دوم میچله موکارو رئیس بخش دوجانبه در مناطق آسیا و آمریکا ،سرهنگ دوم سالواتوره رئیس بخش همکاری های نظامی و فنی اداره روابط بین الملل، سرهنگ دوم جیسونی رئیس میز ایران در معاونت عملیات ارتش ایتالیا،سرهنگ دوم سمرارو از معاونت اطلاعات ارتش حضور داشتند.