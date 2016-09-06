خبرگزاری مهر - گروه استانها: با توجه به ظرفیتها و توانمندیهای لرستان و از طرفی سرانه پایین فضای ورزشی در این استان ساخت دهکده المپیک در مرکز لرستان در سال ۸۶ با حضور معاون رئیسجمهور و رئیس وقت سازمان تربیتبدنی و جمعی از مسئولان استان آغاز شد.
هدف از اجرای این دهکده که کلنگ آن در زمینی به مساحت ۲۵۲ هکتار در منطقه کمالوند خرمآباد به زمین زده شد افزایش سرانه ورزشی و ایجاد محلی برای برگزاری مسابقات مهم بینالمللی و جهانی و برپایی اردوهای مختلف ورزشی در لرستان اعلام شد.
استانی که زیرساختهای ورزشی مناسب ندارد
در دل این دهکده ۲۶ طرح تعیینشده بود که از این تعداد اجرای دو طرح ورزشگاه ۱۵ هزارنفری و سالن ژیمناستیک به اداره کل راه و شهرسازی سپردهشده که برای ساخت ورزشگاه با ۷۰ درصد پیشرفت کاری ۲۴ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان و سالن ژیمناستیک با ۲۰ درصد پیشرفت فیزیکی دو میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان هزینه شده است.
واقعیت امر در این زمینه این بوده که ۲۴ پروژه دیگر این طرح کلان هنوز اجرایی نشده و یا با پیشرفتهای کاری متفاوت متوقف هستند.
ناگفته پیداست که پرورش استعدادهای جوانان مستعد در حوزه ورزش و در حقیقت قهرمانپروری نیازمند پیشنیازهایی ازجمله ایجاد زیرساختها و تأسیسات مختلف ورزشی بوده و به همین دلیل سهم استانهای برخوردار و توسعهیافته در ورزش کشور و مسابقات بینالمللی همواره بیشتر از استانهای کمتر توسعهیافته مانند لرستان است.
نیاز ۱۴۰ میلیارد تومانی برای تکمیل یک طرح ورزشی لرستان
علی یاور عزیز پور مدیرکل ورزش و جوانان در این رابطه در گفتوگو با خبرنگار مهر بابیان اینکه مجموعه دهکده المپیک حدود ۲۵۰ هکتار مساحت دارد اظهار داشت: حدود ۲۶ پروژه در آن تعریفشده که ۱۷ مورد از آنها پروژههای مرتبط با حوزه ورزش بوده و حدود ۳۳ میلیارد تومان برای دو پروژه خاص از این مجموعه اعتبار هزینه شده است.
وی بابیان اینکه برای تکمیل دهکده المپیک ورزشی لرستان حدود ۱۴۰ میلیارد تومان نیاز است تصریح کرد: پروژه سالن دوومیدانی سرپوشیده که مجهزترین و کاملترین پروژه این مجموعه سرپوشیده در غرب کشور بوده در مساحتی نزدیک به ۱۶ هزار مترمربع ایجادشده است.
مدیرکل ورزش و جوانان لرستان بابیان اینکه برای احداث این سالن سرپوشیده دوومیدانی تاکنون ۹ میلیارد تومان هزینه شده که برای تکمیل آن بین چهارتا پنج میلیارد تومان دیگر غیر از مطالبات پیمانکار نیاز است گفت: برای سایر پروژههای این مجموعه تاکنون برنامهای برای کلنگ زنی و احداث آنها تعریفنشده که امیدواریم با استفاده از اعتبارات ملی و همچنین اعتبارات عمرانی استان سرعت ساختوساز پروژه سریعتر شود.
عزیز پور بابیان اینکه تاکنون ۶ مورد از پروژههای دهکده المپیک تعیین تکلیف شده است، گفت: ساختمان اداری، خوابگاه و سالن سرپوشیده هماکنون در حال بهرهبرداری و استفاده بوده و سه پروژه دیگر یعنی مجموعه ۱۵ هزار نفری فوتبال، سالن سرپوشیده دوومیدانی و سالن ژیمناستیک در حال ساخت بوده و برای بقیه پروژهها باید جانمایی لازم صورت گیرد و کمبود اعتبار سنوات گذشته تأمین و مشکل کار کارشناسی نشده این مجموعه نیز رفع شود.
دهکده المپیکی که «آب» رفت!
درحالیکه در سایر استانها طرحهای مهم ورزشی با اعتبارات مناسب و مدتزمان هدفگذاری شده به بهرهبرداری میرسد طرح دهکده المپیک خرمآباد مصداق کامل فرصت سوزی است، طرحی که میتوانست گرهگشای بسیاری از مشکلات حوزه ورزش استان باشد امروز خود کلاف سردرگمی شده و اجرای آن به رویای ورزشکاران و ورزش دوستان تبدیلشده است.
اجرای نامناسب و جزیرهای، تهیه طرح اولیه آرمانگرایانه و دستنیافتنی باعث شد طرحی که مصوبه هیئت دولت را نیز داشت از یک دهکده با ۶۰ زیرمجموعه به مجموعهای ورزشی با ۲۶ زیرمجموعه تبدیل شود و تغییر نام بدهد.
هماکنون نیز گفته میشود برای اجرای مناسب و ضربتی این طرح علاوه بر لزوم تأمین اعتبارات و تأمین نقدینگی لازم بوده که بازتعریف کاملی از آن ارائه شود و این یعنی در دل مجموعه ورزشی که ناشی از بازتعریف دهکده المپیک است مجموعه جدیدی، البته مختصرتر ایجاد شود.
از میزان هزینههای کلی ۲۴ زیرمجموعه باقیمانده این دهکده المپیک ورزشی و میزان هزینههای موردنیاز آن اطلاع جامعی در دست نیست، اما روند کند و فرسایشی و تغییر نام و آب رفتن این طرح کلان ورزشی در استان کمتر توسعهیافتهای نظیر لرستان نشاندهنده آن بوده که برای اجرای طرحهای کلان عمرانی یا ورزشی ابتدا باید جانمایی یا برآورد اولیه مناسب صورت گیرد.
کندی احداث مجموعه ورزشی توسط راه و شهرسازی قابل توجیه نیست
مدیرکل ورزش و جوانان لرستان در ادامه سخنان خود در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به پروژه سالن ژیمناستیک دهکده المپیک ورزشی بابیان اینکه این پروژه، پروژه عظیمی بوده که علاوه بر سالن تخصصی سه سالن جنبی نیز دارد اظهار داشت: بین ۱۴ تا ۱۵ میلیارد تومان این پروژه برای تکمیل اعتبار نیاز دارد.
عزیز پور بابیان اینکه کارفرمای این پروژه اداره کل راه و شهرسازی است که پیمانکارانی دارد و باید آن را اجرایی کنند گفت: سرعت کار، روند کندی بوده و سال گذشته میزان اعتبارات تخصیصیافته برای این پروژه هم پایین بود.
وی ادامه داد: بخشی از کندی کار در این پروژه قابل توجیه بوده اما کندی روند این پروژه بهخصوص از سوی اداره کل راه و شهرسازی رانمی تونیم توجیه کنیم و انتظار داریم که آن را تکمیل کنند.
وی بیان کرد: هماکنون پیشرفت فیزیکی سالن ژیمناستیک حدود ۲۰ درصد بوده و با این روند ممکن است که سالها اجرای این پروژه طول بکشد.
دهکده المپیک را به بخش خصوصی میدهیم
هوشنگ بازوند استاندار لرستان نیز پیشازاین در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص تعیین تکلیف دهکده المپیک خرمآباد اظهار داشت: دهکده المپیک خرمآباد محلی است که برای توسعه ورزش استان در نظر گرفتهشده و یکی از پروژههای مهم ورزشی استان محسوب میشود.
وی یادآور شد: بخشی از زمین پروژه دهکده المپیک خرمآباد در دولت گذشته به دانشگاه پیام نور واگذارشده بود که مطابق رایزنیهای انجامگرفته تصمیم گرفته شد که دانشگاه پیام نور جابجا کنیم و توافقات اولیه در این زمینه صورت گرفته است.
استاندار لرستان بیان داشت: برای گرفتن زمین دهکده المپیک از دانشگاه پیام نور، وزارت ورزش و جوانان باید مبلغی حدود دو میلیارد تومان را به این دانشگاه پرداخت کند که هنوز این کار را انجام نداده است.
بازوند بابیان اینکه پیگیر تخصیص دو میلیارد تومان به دانشگاه پیام نور برای جابجایی هستیم، افزود: با این اقدام پروژه دهکده المپیک که مدتها راکد و تعطیلشده است احیا خواهد شد.
آب پاکی وزیر روی دست دهکده المپیک
وی در خصوص نحوه واگذاری پروژه دهکده المپیک به بخش خصوصی گفت: در این راستا با بخش خصوصی رایزنیهای لازم انجامشده که بهصورت مشارکتی در احیا این پروژه مهم که در توسعه ورزش استان نقش بسزایی دارد مشارکت کنند.
این در حالی است که در جریان سفر دو سال پیش وزیر ورزش و جوانان به لرستان هم محمود گودرزی آب پاکی را روی دست این طرح ورزشی ریخت تا خطاب به مسئولان استان بگوید برای تکمیل این پروژهها منتظر اعتبارات دولتی نمانند.
وزیر ورزش و جوانان تأکید کرد که اگر برای تکمیل دهکده المپیک منتظر اعتبارات دولتی بمانید این پروژه سالیان دراز طول میکشد.
محمود گودرزی با تأکید بر ضرورت تشویق بخش خصوصی برای ورود به پروژههای نیمهتمام لرستان خاطرنشان کرد: بر اساس جلسهای که با استاندار لرستان و همچنین نمایندگان داشتیم، قرار بر این شده که پروژههای ورزشی استان از محل تبصره واگذاری و یا تغییر کاربری زمینهای ورزشی و فروش آنها اجرایی شوند.
موعد ابلاغیه معاون رئیسجمهور هم به سرآمد
این اظهارات در حالی مطرح میشود که در زمان کلنگ زنی این پروژه معاون رئیسجمهوری بابیان اینکه در این مجموعه ورزشی، استادیوم فوتبال، پارک ورزش، کمپینگ برای ایام تعطیلات نوروزی و مکانهای تفریحی و ورزشی در نظر گرفتهشده است، وعده کرد که این مجموعه با صرف ۵۰۰ میلیارد ریال از محل اعتبارات سازمان تربیتبدنی کشور ساخته شود.
در سفر اول هیئت دولت به استان هم دهکده المپیک در زمره مصوبات قرار گرفت تا به قولی ساخت این دهکده ورزشی بزرگ در لرستان «چهارمیخه» شود.
در ابلاغیهای پرویز داودی معاون اول رئیسجمهوری وقت آمده است که هیئتوزیران در جلسهای که در مرکز استان لرستان تشکیل شد، سازمان تربیتبدنی سابق را موظف کرد با هماهنگی معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری و همکاری استانداری نسبت به تکمیل مجموعه ورزشی خرمآباد (دهکده المپیک) تا پایان سال ۱۳۹۲، مطالعه و شروع احداث سالن پنجهزارنفری خرمآباد در دهکده المپیک و احداث هشت سالن ورزشی در سال ۱۳۸۷ اقدام کند.
حالا سال ۹۵ است، نه خبری از دهکده المپیک است و نه سازمان تربیتبدنی که آن را تکمیل کند؛ لرستان مانده و پروژههایی که تکمیل آنها میلیاردها تومان اعتبار میخواهد و حالا باید دربهدر دنبال سرمایهگذاری باشد که این پروژهها را تکمیل کند.
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