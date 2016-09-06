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۱۶ شهریور ۱۳۹۵، ۹:۰۵

رئیس اداره دامپزشکی شهرستان بوئین زهرا:

یک تن مرغ تاریخ گذشته در بوئین زهرا معدوم شد

یک تن مرغ تاریخ گذشته در بوئین زهرا معدوم شد

قزوین- رئیس اداره دامپزشکی شهرستان بوئین زهرا گفت: محموله ای شامل یک هزارو ۱۰۰ کیلو گرم مرغ منجمد تاریخ گذشته کشف و با حکم قضایی معدوم شد.

مهدی مهرزاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: نظارت بر سلامت فرآورده های خام دامی در تمام  واحدهای عرضه ازوظایف ذاتی دامپزشکی است که در همین راستا بیش از یک هزار و۱۰۰ کیلوگرم مرغ منجمد تاریخ گذشته کشف و ضبط شده و نمونه برداری انجام و پرونده برای طی مراحل قانونی به مراجع قضایی ارجاع شد.

وی افزود: با توجه به نتایج آزمایشگاهی مبنی بر غیر قابل مصرف بودن نمونه ها و بر اساس حکم قضایی مبنی بر معدومسازی محموله، مرغهای توقیفی در واحد تبدیل ضایعات یکی از کشتارگاههای استان معدوم شد.

مهرزاده به عموم مردم توصیه کرد: در هنگام خرید فرآورده های خام دامی به تاریخ تولید و انقضاء مندرج بر روی بسته بندی این اقلام توجه کرده و دستورالعمل بهداشتی نحوه نگهداری فرآورده خام دامی تازه و منجمد را رعایت کنند.

کد مطلب 3762245

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