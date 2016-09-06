۲۰۰ شرکت خارجی فعال در حوزه فناوری ارتباطات به ایران آمدند

به گزارش خبرنگار مهر، کنفرانس ایران کانکت ۲۰۱۶ صبح امروز سه‌شنبه با حضور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و نمایندگان ۴۰۰ شرکت داخلی و خارجی در حوزه ICT در تهران آغاز به کار کرد.

این کنفرانس یکی از کنفرانس‌های «ظرفیت ارتباطات» در جهان است که تا پیش از این به صورت سالیانه و بعضا دو بار در سال در قاره‌های مختلفی چون اروپا و آسیا برگزار می‌شد.

امسال این کنفرانس توسط شرکت ارتباطات زیرساخت برای اولین بار به مدت دو روز در تهران برگزار می‌شود.

بر اساس اعلام وزارت ارتباطات، نمایندگان شرکت‌های خارجی حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات با هدف سرمایه‌گذاری در پروژه‌های حوزه ICT ایران در این کنفرانس شرکت کرده‌اند.

تمرکز بر روی امکانات ارتباطی و مخابراتی ایران، ظرفیت‌های شبکه مادر مخابراتی، جذب سرمایه‌های خارجی، به روز کردن تجهیزات شبکه مخابرات و اجرای پروژه‌های توسعه‌ای از جمله مباحث مورد توجه در این کنفرانس بین‌المللی خواهد بود

همچنین موضوع استفاده از مسیرهای زمینی انتقال دیتا و جایگزینی این مسیرها به جای مسیرهای دریایی کنونی با توجه به موقعیت خاص جغرافیایی ایران در اتصال شرق به غرب آسیا و اتصال شمال به جنوب و آبهای آزاد از موارد مورد توجه مذاکره‌کنندگان ایرانی در این کنفرانس خواهد بود.

موقعیت استراتژیک ایران برای ترانزیت بخشی از دیتای منطقه و جهان، امنیت و ثبات سیاسی ایران، سرمایه‌گذاری‌های گسترده در حوزه زیرساخت‌های ارتباطی از جمله ویژگی‌هایی است که وزارت ارتباطات در تعامل با طرف‌های خارجی و شرکت‌های بزرگ مخابراتی دنیا برای بهره‌برداری از ظرفیت‌های موجود اعلام کرده است.

این کنفرانس با سخنرانی وزیر ارتباطات آغاز به کار کرد.