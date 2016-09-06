با دیدن هواداران غافلگیر شدم/ کار کردن با برانکو افتخار بزرگی است

به گزارش خبرنگار مهر، «بوژیدار رادوشویچ» پس از جدایی الکساندرلوبانف از پرسپولیس به جمع بازیکنان این تیم اضافه شد. این دروازهبان جدید که سابقه بازی در لیگهای معتبر اروپایی را دارد به گفته کادر فنی برای رقابت نزدیک و حتی جایگزینی علیرضا بیرانوند به پرسپولیس آمده و منتظر یک فرصت است تا درون دروازه سرخپوشان قرار بگیرد.
رادوشویچ در گفتگو با خبرنگار مهر از دلایل انتخاب پرسپولیس، تجربه حضور در ایران و کار کردن با برانکو ایوانکوویچ صحبت کرد و به سوالاتی در این زمینه پاسخ داد:
* خبرگزاری مهر- چه شد که پرسپولیس را به عنوان تیم جدیدت انتخاب کردی؟
- رادوشویچ: یکی از دوستانم که در قبرس زندگی میکند و دوستانی نیز در ایران دارد به من پیشنهاد حضور در پرسپولیس را داد و شرایط این تیم را نیز برای من تشریح کرد. من هم پس از بررسی شرایط، پرسپولیس را به عنوان تیم جدیدم انتخاب کردم. این یک شانس بزرگ در زندگی من محسوب میشود که در یکی از تیمهای بزرگ آسیا و بزرگترین تیم ایران، فوتبالم را دنبال کنم؛ آن هم در تیمی که مربی بزرگی مانند برانکو ایوانکوویچ در آن حضور دارد.
* یعنی با دوستت برای حضور در پرسپولیس مشورت کردی؟
- یکی از دوستانم این پیشنهاد را به من داد اما من خودم این تصمیم را گرفتم که به پرسپولیس بیایم.
* فضای پرسپولیس را چطور دیدی؟
- من داستانهای زیادی راجع به تیمهای پر طرفدار و تاثیر هواداران آنها روی روند تیم شنیده بودم. هنگامی که در بازی برابر صبای قم در ورزشگاه آزادی حضور یافتم، متوجه شدم که این داستانها میتواند واقعیت داشته باشد. همچنین سایر بازیکنان تیم به من گفتند که تازه این تعداد تماشاگر نسبت به سایر بازیها چندان زیاد نیست و باید حضور آنها را در مسابقات مهم دید. واقعا این هواداران فوقالعاده هستند و من با دیدن آنها غافلگیر شدم.
* آیا حضور مربیان کُروات در پرسپولیس در حضورت در این تیم تاثیر داشت؟
- مربیان خیلی خوبی در این تیم حضور دارند. من پیش از این سابقه همکاری با این مربیان را نداشتم. مطمئنا در کرواسی همه برانکو ایوانکوویچ را میشناسند و میدانند که او چه مربی بزرگی است. برانکو یکی از بهترین مربیان کرواسی است شاید هم بهترین. این موضوع کوچکی نیست که یک مربی برای چندین بار در تیم دیناموزاگرب حضور داشته باشد و با این تیم افتخارات زیادی کسب کند.
* کار کردن با ایگور پانادیچ مربی دروازهبانها را چطور میبینی؟
- پانادیچ واقعا مربی بزرگ و خوبی است. من هم سعی میکنم تا از این فرصت استفاده کنم و حتی بیشتر از توانم را بگذارم تا کاملا با تمرینات خوب او آماده شوم.
* از وقتی به پرسپولیس آمده ای، ایگور پانادیچ تمرینات فشرده و سنگینی را برای تو در نظر گرفته است.
- پانادیچ هم در زمینه دروازه بانی مربی بزرگی است. برای زمانی که لیگ تعطیل میشود تمرینات خوب در این فرصت خیلی برای بازیکنان مهم است چرا که باید در این مدت برای مسابقات پیش رو کاملا آماده شویم. همچنین شنیدهام که پس از تعطیلات باید مقابل تیمهای خوب ایران قرار بگیریم. تمرینات در این تعطیلات خیلی تاثیر در موفقیت تیم دارد.
* همانطور که میدانی علیرضا بیراوند دروازهبان اول تیم ملی ایران است و کادر فنی هم اعلام کرده که بیرانوند دروازهبان اول پرسپولیس خواهد بود. رقابت با بیرانوند را برای حضور در دروازه پرسپولیس چطور ارزیابی میکنی؟
- تنها چیزی که میتوانم بگویم این است که پرسپولیس دو دروازهبان خوب دیگر هم دارد. علیرضا بیرانوند که بهترین دروازهبان ایران است و دیگر دروازهبان ما ابوالفضل درویشوند است که در تیم جوانان ایران حضور دارد. بیرانوند و درویشوند دوستان خوب من هستند. من هم تنها میتوانم قول دهم که از این فرصت استفاده کنم و بهتر از همیشه در تمرینات حاضر شوم و روز به روز آماده تر و بهتر عمل کنم. من کاملا آماده هستم اما این مربی است که میگوید چه کسی بازی خواهد کرد و در این مورد تصمیم میگیرد. البته این را نیز بگویم که مهم تر از هر مساله موفقیت پرسپولیس است.
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