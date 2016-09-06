بررسی طومار «رفراندوم ثانویه» برگزیت در مجلس انگلیس

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، پارلمان انگلیس موظف است طومارهایی را که بیش از ۱۰۰ هزار امضا دارد، مورد بحث و بررسی قرار دهد و در همین راستا روز گذشته برای بررسی این موضوع تشکیل جلسه داد.

بیش از چهار میلیون نفر از مردم بریتانیا با امضای طوماری جدید خواستار برگزاری مجدد همه‌ پرسی خروج از اتحادیه اروپا شده‌اند. این اولین طومار مردم انگلیس برای برگزاری همه‌پرسی مجدد نیست؛ پیشتر نیز بیش از چهار میلیون نفر از مردم این کشور با امضای طوماری مشابه خواستار برگزاری همه‌پرسی مجدد برای خروج از اتحادیه اروپا شده بودند؛ اما دولت بریتانیا در تاریح ۱۹ تیر به طور رسمی با این درخواست مخالفت کرد.

گفتنی است، مجلس عوام بریتانیا این طومار را بررسی می‌کند اما به واقع این مجلس قدرت تصمیم‌گیری دربارۀ برگزاری همه‌پرسی مجدد را ندارد و این دولت است که باید دربارۀ این موضوع تصمیم نهایی را اتخاذ کند.

طرفداران باقی ماندن در اتحادیه اروپا در این طومار جدید خواستار تغییر قانون همه‌پرسی شده‌اند؛ آنها معتقدند که باقی ماندن یا خارج شدن از اتحادیه اروپا باید با بیش از ۶۰ درصد آراء، نهایی شود و خاطرنشان کردند که حضور مردم پای صندوق‌های رأی کمتر از ۷۵ درصد بوده است.

آنها می‌گویند در صورتی که حضور مردم پای صندوق‌های رای کمتر از ۷۵ درصد باشد، پیروزی باید با حداقل ۶۰ درصد آراء حاصل شود. این طومار تاکنون به امضای ۴ میلیون و ۱۴۴ هزار نفر از مردم بریتانیا رسیده است.