  1. جامعه
  2. رفاه و خدمات اجتماعی
۱۶ شهریور ۱۳۹۵، ۱۱:۳۳

مشکل پارکینگ زائران اربعین در مرز مهران برطرف می‌شود

مشکل پارکینگ زائران اربعین در مرز مهران برطرف می‌شود

معاون امور زیر بنایی و امور فنی بنیاد برکت وابسته به ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره)، از مشارکت در ساخت پارکینگ برای حل مشکل زائران اربعین در مرز مهران خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بنیاد برکت، سعید جعفری گفت: ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) از طریق بنیاد برکت، در احداث پارکینگ مرز مهران با استانداری ایلام مشارکت می‌کند.

وی با اشاره به اینکه هر سال ده‌ها هزار زائر از این مسیر تردد می‌کنند، افزود: ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) با مشارکت استانداری، برای احداث پارکینگ و تأسیسات جانبی سعی در برطرف کردن بخشی از مشکلات زائرین اربعین دارد.

به گفته معاون امور زیر بنایی و امور فنی بنیاد برکت سال گذشته زائرین اربعین حسینی در تردد از مرز مهران به دلیل کمبود زیرساخت‌هایی همچون پارکینگ با مشکلاتی مختلفی از جمله ترافیک رو به رو شدند. امیدواریم همه دستگاه‌ها در رفع این معضل مشارکت کنند تا به امید خدا امسال شاهد چنین مشکلاتی نباشیم.

وی، اختصاص اعتبار برای پذیرایی زائران اربعین حسینی را یکی دیگر از اقدامات ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) برای زائرین عنوان کرد و گفت: زائرین راه زیادی را پیاده طی می‌کنند و ما بنا داریم با همکاری دیگر نهادها نسبت به رفع مشکلاتی که در بین مسیر و در مرز برای زائرین گرامی پیش می‌آید، اقدام کنیم.

کد مطلب 3762478

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها