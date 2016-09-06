به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بنیاد برکت، سعید جعفری گفت: ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) از طریق بنیاد برکت، در احداث پارکینگ مرز مهران با استانداری ایلام مشارکت می‌کند.

وی با اشاره به اینکه هر سال ده‌ها هزار زائر از این مسیر تردد می‌کنند، افزود: ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) با مشارکت استانداری، برای احداث پارکینگ و تأسیسات جانبی سعی در برطرف کردن بخشی از مشکلات زائرین اربعین دارد.

به گفته معاون امور زیر بنایی و امور فنی بنیاد برکت سال گذشته زائرین اربعین حسینی در تردد از مرز مهران به دلیل کمبود زیرساخت‌هایی همچون پارکینگ با مشکلاتی مختلفی از جمله ترافیک رو به رو شدند. امیدواریم همه دستگاه‌ها در رفع این معضل مشارکت کنند تا به امید خدا امسال شاهد چنین مشکلاتی نباشیم.

وی، اختصاص اعتبار برای پذیرایی زائران اربعین حسینی را یکی دیگر از اقدامات ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) برای زائرین عنوان کرد و گفت: زائرین راه زیادی را پیاده طی می‌کنند و ما بنا داریم با همکاری دیگر نهادها نسبت به رفع مشکلاتی که در بین مسیر و در مرز برای زائرین گرامی پیش می‌آید، اقدام کنیم.