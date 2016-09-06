علیرضا صلواتی در گفتوگو با خبرنگار مهر با اشاره به افزایش ترافیک و تردد خودروها در خیابانهای منطقه ۷ شهرداری اصفهان اظهار داشت: باید توجه داشته باشیم که طی سه دهه گذشته و پس از احداث بزرگراه شهید چمران خیابانهای زیادی از جمله اشراق شمالی و جنوبی، خیابان آل محمد، خیابان شاهد، خیابان بعثت و خیابان فرورودین احداث شده است و این بزرگراه را نیز تحت تاثیر قرار داده است.
وی با بیان اینکه با توجه به توسعه خیابانها در اطراف بزرگراه شهید چمران باید بازنگری در طراحی این بزرگراه در دستور کار قرار گیرد، اضافه کرد: باید توجه داشته باشیم که همه شهرکهای و تغییر کاربریهای ایجاد شده در منطقه ۷ شهرداری اصفهان همه دسترسیهای محلی این منطقه را محدود کرده و تمام بار ترافیکی در خیابان کاوه تا پل چمران به وجود آمده است.
معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری اصفهان با بیان اینکه برای توسعه بزرگراه شهید چمران چندین طرح برنامهریزی شده است، تصریح کرد: از این رو طرحهایی همچون انتقال بزرگراه به طبقه زیرین و یا فوقانی، توسعه زیرگذر لاله و امتداد دادن پل چمران در دست بررسی و مطالعه است.
وی با اشاره به اینکه ایجاد تقاطع غیر همسطح شهید چمران در سال آینده از طرحهای شاخص حمل و نقل و ترافیکی شهرداری اصفهان خواهد بود، اضافه کرد: تا پایان سال جاری طراحی این پروژه به اتمام خواهد رسید.
صلواتی با بیان اینکه تمام پیوستهای ترافیکی، فرهنگی و اجتماعی برای توسعه بزرگراه شهید چمران در دستور کار قرار گرفته است، اضافه کرد: همچنین ساماندهی مشاغل مزاحم اطراف این بزرگراه همچون نمایشگاههای فروش خودرو و تعمیرگاههای موجود در این محدوده نیز با همکاری معاونت خدمات شهری شهرداری اصفهان ساماندهی خواهد شد.
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