از سرگیری سوآپ نفت تا چند روز آینده/پیشنهاد جدید لهستان به ایران

به گزارش خبرنگار مهر، حسن باقریان امروز در نشستی خبری با اشاره به صدور دستور از سرگیری سوآپ نفت خام ایران از کشورهای حاشیه دریای خزر گفت: هماکنون خطوط لوله، تاسیسات و مخازن ذخیرهسازی به منظور از سرگیری سوآپ روزانه ۱۲۰ هزار بشکه نفت خام آماده بهرهبرداری هستند.
مدیر شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت تهران با اعلام اینکه خط لوله نفت پایانه نفتی نکا به ری از ظرفیت سوآپ روزانه ۵۰۰ هزار بشکه نفت خام برخوردار است، تصریح کرد: هماکنون با تغییراتی که در پالایشگاه نفت تهران انجام گرفته، صرفا در این پالایشگاه امکان پالایش و فرآورش روزانه تا سقف ۲۵۰ هزار بشکه نفت سوآپ وجود دارد.
این مقام مسئول با تاکید بر اینکه از سرگیری سوآپ نفت منجر به کاهش قابل توجه مصرف سوخت و انرژی در سطح شبکه خطوط لوله نفتی کشور خواهد شد، اظهار داشت: در حال حاضر برای پمپاژ و انتقال نفت خام از جنوب به پالایشگاههای نفت تهران و تبریز باید به طور همزمان ۱۴ ایستگاه مرکز انتقال نفت فعالیت کنند که فعالیت این تعداد ایستگاه مستلزم مصرف قابل توجه سوخت و انرژی است.
وی با بیان اینکه در صورتی که سوآپ نفت راهاندازی شود، تنها با فعالیت سه ایستگاه و مرکز انتقال نفت امکان ارسال نفت از شمال کشور به پالایشگاه در تبریز و تهران فراهم میشود، تاکید کرد: به عبارت دیگر به جای فعالیت همزمان ۱۴ ایستگاه، نفت مورد نیاز این دو پالایشگاه توسط سه ایستگاه تامین میشود.
باقریان همچنین با اشاره به انجام حدود ۷۴۵ کیلومتر عملیات پیگرانی هوشمند در سطح خطوط لوله نفت و فرآوردههای نفتی منطقه تهران یادآور شد: تمامی مراحل پیگرانی(استفاده از پیگ در لوله ها برای تمیز کردن آنها) هوشمند خطوط لوله نفتی و فرآوردههای نفتی توسط دو شرکت روسی انجام میشد.
مدیر شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت منطقه تهران با بیان اینکه با ورود به دوره پسابرجام، یک شرکت لهستانی پیشنهادی به منظور انجام عملیات پیگرانی هوشمند خطوط لوله نفتی و فرآوردههای نفتی ارائه کرده است، گفت: این شرکت لهستانی حتی حاضر شده حدودی ۱۷ تا ۱۸ کیلومتر عملیات پیگرانی هوشمند را به صورت رایگان و صرفا به منظور ارائه کیفیت خدمات فنی و عملیاتی خود انجام دهد.
وی همچنین با بیان اینکه هماکنون حدود ۲ هزار کیلومتر خط لوله ۸ تا ۳۰ اینچی انتقال نفت خام و فرآوردههای نفتی در سطح منطقه تهران وجود دارد، تصریح کرد: سال گذشته حدود ۲۰ میلیارد لیتر معادل ۱۲۷ میلیون بشکه نفت خام در سطح منطقه تهران تحویل پالایشگاهها شد و همچنین حدود ۲۸ میلیارد لیتر فرآورده نفتی در سطح این منطقه عرضه و منتقل شده است.
وی با اشاره به تامین سوخت مایع موردنیاز نیروگاههای دماوند، گیلان، منتظر قائم، باقرشهر و شهید رجایی قزوین اظهار داشت: با توجه به افزایش تولید و گازرسانی، از سال گذشته تاکنون مصرف سوخت مایع در واحدهای نیروگاهی اطراف تهران به شدت کاهش یافته و حتی مصرف نفت کوره در نیروگاه منتظر قائم به طور کامل متوقف شده است.
این مقام مسئول با اشاره به ساخت دو خط لوله نفتی به فرودگاههای مهرآباد و امام (ره) تاکید کرد: با ساخت این دو خط لوله و ایجاد تاسیسات جدید، ظرفیت سوخترسانی به هواپیماها افزایش یافته، ضمن آنکه با احداث خطوط لوله، ضمن افزایش پایداری، انتقال فرآوردههای نفتی به فرودگاههای کشور از تردد روزانه بالغ بر ۶۰ نفتکش جادهپیما جلوگیری میشود.
وی همچنین با اشاره به ساخت سه خط لوله جدید برای انتقال نفت خام و فرآوردههای نفتی به شمال کشور، تبیین کرد: هماکنون ساخت سه خط لوله سبزآب به ری، آبادان به ری، نائین، کاشان و ری آغاز شده که پیشبینی میشود با احداث این خطوط جدید پایداری شبکه انتقال خطوط لوله نفت و فرآوردههای نفتی کشور افزایش یابد.
باقریان در پایان با اشاره به انتقال روزانه ۱۲۰ هزار بشکه بنزین یورو۴ از پالایشگاه نفت شازند به تهران خاطرنشان کرد: همچنین به طور متوسط روزانه بین ۴۵ تا ۷۰ هزار بشکه گازوئیل یورو ۴ از پالایشگاه شازند به تهران منتقل میشود.
