۱۶ شهریور ۱۳۹۵، ۱۵:۰۵

تزریق سلول های بنیادی به قلب بدون عمل به جراحی

محققان مسیری را برای بیمارانی که بدنبال تست مزایای استفاده از سلول های بنیادی بدون نیاز به جراحی هستند، باز کرده اند.

به گزارش خبرگزای مهر، به نقل از پایگاه اطلاع رسانی سلول های بنیادی ایران، در روش سلول درمانی قلب، قفسه سینه بیماران باز می شود و سلول های بنیادی به قلب آنها تزریق می شود.

محققان دانشگاه میامی ادعا کرده اند می توانند سلول های بنیادی را از طریق یک کاتتر که از کشاله ران کشیده شده است به قلب منتقل کرد.

با استفاده از این سوزن، سلول ها دقیقا به جایی از قلب که مورد نظر است تزریق می شود و می توان این عمل را برای چندین منطقه از قلب انجام داد.

محققان این راه را روشی بسیار موثر برای انتقال سلول های بنیادی به قلب می دانند. آنها این روش را بر روی بیماری تست کرده اند و سلول های بنیادی بالغ را به قلب وی تزریق کردند، نتایج امر در مقایسه با روش معمول تزریق سلول های بنیادی بسیار امیدوار کننده تر بوده است.

