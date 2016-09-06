قیمت سکه به مدار افزایشی بازگشت

به گزارش خبرنگار مهر، امروز (سه‌شنبه) باز هم قیمت انواع سکه تمام بهار آزادی و ربع بهار آزادی نسبت به پایان معاملات روز گذشته افزایش یافت و سکه گرمی و نیم سکه، به ترتیب کاهش ۲ هزار تومانی و یک هزار تومانی را تجربه کردند.

بر این اساس، تا این لحظه نرخ فروش هر قطعه سکه تمام بهار طرح جدید امروز (سه‌شنبه) در بازار تهران، یک میلیون و ۱۱۹ هزار و ۴۰۰ تومان، طرح قدیم یک میلیون و ۱۱۸ هزار تومان، نیم سکه ۵۷۱ هزار تومان، ربع سکه ۳۰۰ هزارتومان و سکه گرمی ۱۸۱ هزارتومان اعلام شد.

همچنین نرخ هر گرم طلای زرد ۱۸ عیار در بازار داخلی ۱۱۳ هزار و ۹۷۹ تومان و نرخ هر اونس طلا در بازارهای جهانی ۱۳۳۱ دلار و ۸۰ سنت است.

در همین حال، نرخ هر دلار آزاد برای فروش ۳۵۵۴ تومان، هر یورو ۳۹۸۹ تومان، هر پوند ۴۷۳۳ تومان، لیر ترکیه ۱۲۱۹ و درهم امارات ۹۷۶ تومان اعلام شده است.