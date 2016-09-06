قیمت سکه به مدار افزایشی بازگشت

به گزارش خبرنگار مهر، امروز (سهشنبه) باز هم قیمت انواع سکه تمام بهار آزادی و ربع بهار آزادی نسبت به پایان معاملات روز گذشته افزایش یافت و سکه گرمی و نیم سکه، به ترتیب کاهش ۲ هزار تومانی و یک هزار تومانی را تجربه کردند.
بر این اساس، تا این لحظه نرخ فروش هر قطعه سکه تمام بهار طرح جدید امروز (سهشنبه) در بازار تهران، یک میلیون و ۱۱۹ هزار و ۴۰۰ تومان، طرح قدیم یک میلیون و ۱۱۸ هزار تومان، نیم سکه ۵۷۱ هزار تومان، ربع سکه ۳۰۰ هزارتومان و سکه گرمی ۱۸۱ هزارتومان اعلام شد.
همچنین نرخ هر گرم طلای زرد ۱۸ عیار در بازار داخلی ۱۱۳ هزار و ۹۷۹ تومان و نرخ هر اونس طلا در بازارهای جهانی ۱۳۳۱ دلار و ۸۰ سنت است.
در همین حال، نرخ هر دلار آزاد برای فروش ۳۵۵۴ تومان، هر یورو ۳۹۸۹ تومان، هر پوند ۴۷۳۳ تومان، لیر ترکیه ۱۲۱۹ و درهم امارات ۹۷۶ تومان اعلام شده است.
|نوع سکه/ارز
|قیمت(تومان/دلار)
|سکه تمام بهار آزادی طرح جدید
|یک میلیون و ۱۱۹ هزار و ۴۰۰ تومان
|سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم
|یک میلیون و ۱۱۸ هزار تومان
|سکه نیم بهار آزادی
|۵۷۱ هزار تومان
|سکه ربع بهار آزادی
|۳۰۰ هزار تومان
|سکه یک گرمی
|۱۸۱ هزار تومان
|یک گرم طلای زرد ۱۸ عیار
|۱۱۳ هزار و ۹۷۹ تومان
|هر اونس طلا در بازارهای جهانی
|۱۳۳۱ دلار و ۸۰ سنت
|دلار
|۳۵۵۴ تومان
|یورو
|۳۹۸۹ تومان
|پوند
|۴۷۳۳ تومان
|لیر ترکیه
|۱۲۱۹ تومان
|درهم امارات
|۹۷۶ تومان
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