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۱۶ شهریور ۱۳۹۵، ۱۴:۴۱

در بازار آزاد امروز تهران؛

قیمت سکه به مدار افزایشی بازگشت

قیمت سکه به مدار افزایشی بازگشت

قیمت سکه طرح جدید و قدیم امروز با ۳ هزار تومان افزایش و ربع سکه با ۲ هزار تومان کاهش در بازار آزاد امروز تهران مواجه بود.

به گزارش خبرنگار مهر، امروز (سه‌شنبه) باز هم قیمت انواع سکه تمام بهار آزادی و ربع بهار آزادی نسبت به پایان معاملات روز گذشته افزایش یافت و سکه گرمی و نیم سکه، به ترتیب کاهش ۲ هزار تومانی و یک هزار تومانی را تجربه کردند.

بر این اساس، تا این لحظه نرخ فروش هر قطعه سکه تمام بهار طرح جدید امروز (سه‌شنبه) در بازار تهران، یک میلیون و ۱۱۹ هزار و ۴۰۰ تومان، طرح قدیم یک میلیون و ۱۱۸ هزار تومان، نیم سکه ۵۷۱ هزار تومان، ربع سکه ۳۰۰ هزارتومان و سکه گرمی ۱۸۱ هزارتومان اعلام شد.

همچنین نرخ هر گرم طلای زرد ۱۸ عیار در بازار داخلی ۱۱۳ هزار و ۹۷۹ تومان و نرخ هر اونس طلا در بازارهای جهانی ۱۳۳۱ دلار و ۸۰ سنت است.

در همین حال، نرخ هر دلار آزاد برای فروش ۳۵۵۴ تومان، هر یورو ۳۹۸۹ تومان، هر پوند ۴۷۳۳ تومان، لیر ترکیه ۱۲۱۹ و درهم امارات ۹۷۶ تومان اعلام شده است.

جدول قیمت سکه و ارز در روز سه‌شنبه
نوع سکه/ارز قیمت(تومان/دلار)
سکه تمام بهار آزادی طرح جدید یک میلیون و ۱۱۹ هزار و ۴۰۰ تومان
سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم یک میلیون و ۱۱۸ هزار تومان
سکه نیم بهار آزادی ۵۷۱ هزار تومان
سکه ربع بهار آزادی ۳۰۰ هزار تومان
سکه یک گرمی ۱۸۱ هزار تومان
یک گرم طلای زرد ۱۸ عیار ۱۱۳ هزار و ۹۷۹ تومان
هر اونس طلا در بازارهای جهانی ۱۳۳۱ دلار و ۸۰ سنت
دلار ۳۵۵۴ تومان
یورو ۳۹۸۹ تومان
پوند ۴۷۳۳ تومان
لیر ترکیه ۱۲۱۹ تومان
درهم امارات ۹۷۶ تومان

کد مطلب 3762733

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