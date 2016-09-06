به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از کمیته روابط عمومی بیست و دومینن نمایشگاه مطبوعات، مهران عباسی انارکی با بیان اینکه مهلت ثبت نام برای حضور در بیست و دومین نمایشگاه مطبوعات با وجود درخواست‌هایی که همچنان ادامه دارد، تمدید نمی‌شود گفت: در هفته‌ آینده با آنالیز فضای نمایشگاه و متراژ درخواستی ثبت نام کنندگان، گروه بندی قطعی و متراژ نهایی متقاضیان اعلام و در اختیار آنها قرار می گیرد.

وی افزود: حدود ۷۰۰ متقاضی برای حضور در نمایشگاه امسال ثبت‌نام اولیه را انجام داده اند، که با بررسی‌های انجام شده، بالغ بر ۸۰۰ رسانه امسال در نمایشگاه حضور خواهند داشت.

به گفته قائم مقام نمایشگاه مطبوعات، ۱۶ موسسه مطبوعاتی، ۲۲ خبرگزاری، ۸۵ روزنامه، ۸۷ هفته نامه، ۴۵ دوهفته نامه، ۱۴۵ ماهنامه، ۳۰ دوماهنامه، ۵۷ فصلنامه، ۷ فصلنامه، ۱۲۵ پایگاه خبری با درخواست ۱۴ هزار متر مربع برای حضور در نمایشگاه امسال ثبت نام کردند که از نظر تعداد، ماهنامه‌ها و از نظر متراژ، روزنامه‌ها در صدر درخواست‌ها قرار دارند.

عباسی اضافه کرد: امسال علاوه بر حضور موسسات مطبوعاتی که هر کدام با بیش از ۳ رسانه در نمایشگاه حضور دارند، برای نخستین بار، به رسانه‌هایی که بنابه دلایل مختلف درخواست حضور در یک غرفه را داشتند، امکان ثبت نام داده شد و بسیاری از رسانه‌های ما امسال مهمان غرفه‌های یکدیگر هستند به طوری که در نمایشگاه امسال، غرفه‌هایی با حضور ۴ تا ۷ رسانه خواهیم داشت که به نام یک رسانه ثبت نام کردند.

قائم مقام بیست و دومین نمایشگاه مطبوعات همچنین به حضور گروهی برخی نشریات اشاره کرد و گفت: نشریات دانشگاهی و نشریات تخصصی امسال نیز غرفه‌های جداگانه‌ای دارند که به صورت تجمیعی نشریات متعدد خود را به معرض دید مردم قرار می‌دهند.

وی به حضور ادارات کل ارشاد تمام استانها نیز به نمایندگی از مطبوعات محلی کشور در نمایشگاه اشاره کرد و افزود: ۶ تشکل صنفی، ۲۱ غرفه متعلق به کسب و کار مرتبط با حوزه مطبوعات و حدود ۲۰ روابط عمومی دستکاه های دولتی، در کنار ۸۸ رسانه منطقه ای و استانی، برای حضور در نمایشگاه ثبت نام کردند.

یادآوری می‌شود، ثبت نام قطعی با امکان انتخاب محل غرفه توسط رسانه‌ها و به صورت الکترونیک انجام خواهد شد. بیست و دومین نمایشگاه مطبوعات نیمه دوم آبان در مصلای تهران برگزار می‌شود. جدول رسانه‌هایی را که پیش ثبت نام حضور در بیست و دومین نمایشگاه مطبوعات، انجام داده‌اند، می‌توانید اینجا ببینید.