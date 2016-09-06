فرهاد احتشام‌زاد در گفتگو با خبرنگار مهر از آزادسازی واردات خودروهای با حجم موتور بالای ۲۵۰۰ سی‌سی خبر داد و گفت: با حکم دیوان عدالت اداری، واردات این خودروها به کشور مجاز اعلام شده است و البته این خواسته منطقی و مورد پیگیری انجمن واردکنندگان خودرو به عنوان یک تشکل تخصصی بوده است. البته هنوز حکم و اسناد مکتوب دیوان عدالت اداری را دریافت نکرده‌ایم.

رئیس انجمن واردکنندگان خودرو افزود: البته این حکم هنوز قابل استناد نیست؛ ولی تا آنجا که پیگیری صورت داده‌ایم، این حکم صادر شده است. انجمن نیز مدتها به دنبال این بوده که تعریف خودروی لوکس را مشخص کند، چراکه در هیچ جای دنیا، حجم موتور ملاک لوکس بودن یا نبودن یک کالا نیست؛ حتی در برنامه پنجم توسعه نیز دیده شده که هیچ محدودیتی پیش روی واردات خودرو و کالاها قرار نگیرد و تنها مانع برای واردات باید تعرفه باشد.

وی تصریح کرد: تعریف حجم موتور به عنوان یک ملاک لوکس بودن خودرو اشتباه است و قرار است با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت ملاک تشخیص لوکس بودن یا نبودن یک خودرو مشخص شود؛ اما در همه جای دنیا استاندارد برای تشخیص لوکس بودن خودرو، قیمت آن است که بر این اساس پیشنهاد ما این است که قیمت را بر مبنای ۱۰۰ هزار دلار به بالا تعیین کرده و ملاک لوکس بودن خودرو قرار دهیم.

به گفته احتشام‌زاد،البته تعریف لوکس بودن خودرو باید بر اساس یک مدل منطقی انجام شود و این مدل هم در قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار و در ماده ۵ آن مشخص شده است؛ بنابراین هر گونه تصمیم‌گیری در این حوزه‌ها باید با حضور تشکل‌های ذیربط انجام شود.

به گزارش خبرنگار مهر، هیات عمومی دیوان عدالت اداری امروز با حضور قضات و رئیس دیوان عدالت اداری برگزار شد که در یکی از مهمترین صورت جلسه‌های این هیات همچنین مقرر شد خودروهایی که پیش از تصویب مصوبه دولت مبنی بر عدم ورود خودروهای با حجم موتور بالای ۲۵۰۰ سی. سی به گمرک رسیده‌اند می‌توانند مجوز ورود به کشور را دریافت کنند.