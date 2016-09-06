  1. ورزش
  2. فوتبال ایران
۱۶ شهریور ۱۳۹۵، ۱۶:۳۴

با حضور در دیدار برابر چین؛

کاپیتان تیم فوتبال ایران به باشگاه «صدتایی‌ها» پیوست

کاپیتان تیم فوتبال ایران به باشگاه «صدتایی‌ها» پیوست

آندرانیک تیموریان به جمع بازیکنان باشگاه صدتایی‌های فوتبال ایران پیوست.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های ملی فوتبال ایران و چین از ساعت ۱۶:۰۵ امروز در ورزشگاه شهر شن یانگ در مرحله نهایی رقابت‌های مقدماتی جام جهانی به مصاف هم رفتند که آندرانیک تیموریان در این مسابقه نیز در ترکیب اصلی تیم کشورمان به میدان رفت.

این مسابقه صدمین بازی ملی کاپیتان تیم ملی محسوب می‌شود تا وی به جمع معدود افرادی که بیش از صد بار برای تیم ملی به میدان رفتند بپیوندد.

پیش از این، علی دایی، جواد نکونام، علی کریمی، مهدی مهدوی کیا و سید جلال حسینی بازیکنانی بودند که موفق شدند پیش از صد بار پیراهن تیم ملی را بر تن کنند.

کد مطلب 3762917

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها