به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های ملی فوتبال ایران و چین از ساعت ۱۶:۰۵ امروز در ورزشگاه شهر شن یانگ در مرحله نهایی رقابت‌های مقدماتی جام جهانی به مصاف هم رفتند که آندرانیک تیموریان در این مسابقه نیز در ترکیب اصلی تیم کشورمان به میدان رفت.

این مسابقه صدمین بازی ملی کاپیتان تیم ملی محسوب می‌شود تا وی به جمع معدود افرادی که بیش از صد بار برای تیم ملی به میدان رفتند بپیوندد.

پیش از این، علی دایی، جواد نکونام، علی کریمی، مهدی مهدوی کیا و سید جلال حسینی بازیکنانی بودند که موفق شدند پیش از صد بار پیراهن تیم ملی را بر تن کنند.