«ولدالشیخ» عمان را ترک کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، نماینده ویژه سازمان ملل در امور یمن پس از مذاکرات با گروه های یمنی کشور عمان را ترک کرد.

بر اساس این گزارش «اسماعیل ولدالشیخ» نماینده ویژه سازمان ملل در امور یمن پس از اتمام مذاکرات با هیأت انصارالله و کنگره ملی یمن برای حل بحران یمن ، کشور عمان را ترک کرد.

ولدالشیخ در سخنانی در این راستا اظهار داشت: در دیدار با گروه های یمنی، پیشنهادهای مطرح شده در جده عربستان مبنی بر توافق کامل و جامع در خصوص مسائل امنیتی یمن مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

وی در ادامه تصریح کرد: قطعنامه ۲۰۱۵ و طرح کشورهای حاشیه خلیج فارس، مرجعی برای اجرای توافقی جامع و کامل در میان طرف های یمنی است.

نماینده ویژه سازمان ملل در امور یمن در رابطه با ممنوعیت پرواز در فرودگاه صنعا پایتخت یمن نیز گفت: سازمان ملل از لغو این ممنوعیت و بازگشایی فرودگاه صنعا به روی یمنی ها به صورت گسترده حمایت می کند.