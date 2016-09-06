به گزارش خبرگزاری مهر، مسجد جامعی نیز با اشاره به هدف محور ۱۷ شهریور و تبدیل آن به راسته فرهنگی و مذهبی گفت: مراسم فرهنگی و مذهبی از جمله سینه‌زنی در طول تاریخ شکل گرفته است و در ایام مختلفی چون نوروز و اعیاد مردم به امامزاده‌ها می‌روند.

وی افزود: این امری است که در طول تاریخ شکل گرفته است. اگر امروز میدان انقلاب به یک راسته فرهنگی تبدیل شده است، به دلیل شرایطی بود که از قبل در این محور حاکم بوده که در این باره می‌توان به وجود دانشگاه تهران، سینماهای متعدد و راسته کتاب‌فروشی‌ها اشاره کرد.

مسجدجامعی تاکید کرد: اگر به این نتیجه رسیده‌ایم که ۹۸ درصد مردم مخالف اجرای طرح پیاده‌راه ۱۷ شهریور هستند، مقاومت در برابر این موضوع نباید داشته باشیم. باید این اشتباه را جبران کنیم و به خاطر این اشتباه من از مردم عذرخواهی می‌کنم.

مسجدجامعی با اشاره به انجام نظرسنجی کمیسیون نظارت و حقوقی شورای شهر تهران گفت: باید ۹۸ درصدی که موافق بازگشایی خیابان ۱۷ شهریور هستند مبنا قرار داده شوند و این محور باز شود تا ثابت شود حرف مرد دو تا است و از این طریق این اشتباه جبران شود.

این عضو شورای شهر تهران در بخش دیگری از صحبت‌های خود از وجود المان‌های آهنی میدان امام حسین (ع) انتقاد کرد و افزود: به کارگیری این حجم از آهن در میدان امام حسین (ع) با منطق معماری هماهنگی ندارد.