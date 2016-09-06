پرداخت مهریه بانوان تحت پوشش بیمه قرار گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، ناصر صبحی در حاشیه گردهمایی مراکز مشاوره ازدواج و رونمایی از طرح بیمه ازدواج جوانان افزود: این دومین تفاهم نامه با شرکت های بیمه در مورد بیمه ازدواج است که نسبت به تفاهم نامه قبلی مزیت هایی دارد.

وی ادامه داد: کاهش فاصله زمان بهره برداری از این بیمه‌نامه و همچنین افزایش سن استفاده از بیمه‌نامه ازدواج از مزیت های تفاهم‌نامه جدید است.

مدیرکل دفتر ازدواج و تعالی خانواده برخورداری از خدمات مشاوره ازدواج را یکی دیگر از مزایای تفاهم نامه جدید دانست و ادامه داد: بر اساس قرارداد جدید خدمات مشاوره بدون محدودیت تعداد دفعات حتی تا میانسالی و سالمندی تحت پوشش بیمه قرار می‌گیرد.

صبحی اضافه کرد: در تفاهم نامه جدید امتیازی برای اشتغال جوانان تحصیلکرده در زمینه بیمه پیش بینی شده است، همچنین پوشش خدمات تحصیلات و مخارج آن در نظر گرفته شده است و ۴۰ تا ۹۰ درصد هزینه ها تحت پوشش بیمه قرار می گیرد.

وی خاطرنشان کرد: در قرارداد پیش بینی شده است هر موضوع قابل استفاده جدید در زمینه جوانان در ادامه طرح، تحت پوشش بیمه قرار گیرد.

مدیرکل دفتر ازدواج و تعالی خانواده تصریح کرد: مراحل مختلف ازدواج از خدمات مشاوره پیش از ازدواج تا تامین جهیزیه، تهیه مسکن و مهریه بانوان تحت پوشش بیمه قرار گرفته است، به طوری که اگر به دلایلی زندگی مشترک به جدایی رسید، مبلغ مهریه از سوی بیمه بازپرداخت می‌شود.

وی در پایان گفت: بر اساس تفاهم نامه جدید با شرکت بیمه مخارج تولد برای فرزند اول به طور کامل پرداخت می شود.

صبحی همچنین از مراجعه معاون ساماندهی امور جوانان به زندان اوین برای ملاقات زندانیان مهریه در روز چهارشنبه (فردا) خبر داد و گفت: در این مراسم تعدادی از زندانیان دیه آزاد خواهند شد.