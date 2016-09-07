جزئیات جلسه دیشب شورای پول و اعتبار/گام جدید دولت برای وام مسکن

به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه شب گذشته شورای پول و اعتبار، اعضا دستورالعمل اجرایی تاسیس، فعالیت و نظارت بر موسسات پس‌انداز و تسهیلات مسکن را تصویب کردند؛ همچنین در این جلسه حداقل سرمایه مورد نیاز برای تاسیس بانک برون مرزی در مناطق آزاد، ۱۰۰ میلیون یورو تعیین شد.

بر این اساس، شورای پول و اعتبار با هدف کمک به تأمین مالی بخش مسکن از طریق جذب پس‌اندازهای خرد و اعطای تسهیلات مسکن و با استناد به آیین‌نامه اجرایی تبصره ۲ ماده ۷ قانون حمایت از احیا، بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری مصوب هیئت وزیران، "دستورالعمل اجرایی تأسیس، فعالیت و نظارت بر مؤسسات پس‌انداز و تسهیلات مسکن" را در ۱۸ ماده و ۴ تبصره، تصویب کرده است.