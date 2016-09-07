به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی همایش ملی سواد رسانه‌ای و مسئولیت اجتماعی، سید مرتضی موسویان، رئیس مرکز فناوری اطلاعات و رسانه‌های دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با اشاره به تماس‌های مکرر برخی افراد که در مهلت تعیین شده نتوانسته‌اند چکیده آثار خود را به دبیرخانه دائمی این همایش ارسال کنند، گفت: افرادی که چکیده مقاله خود را برای شرکت در بخش تجربی کاربردی و یا علمی تخصصی همایش آماده کرده‌اند اما موفق به ارسال اثر نشده‌اند، تنها تا روز عید سعید قربان فرصت دارند آثار خود را از طریق مراجعه به نشانی اینترنتی saramad.ir برای دبیرخانه دائمی همایش ملی سواد رسانه‌ای و مسئولیت اجتماعی ایمیل کنند.

موسویان ضمن تاکید بر عدم تمدید مهلت ارسال آثار پس از زمان یاد شده، افزود: از امروز به مدت یک هفته چکیده آثار ارسالی به دبیرخانه دائمی همایش ملی سواد رسانه‌ای و مسئولیت اجتماعی توسط دبیران همایش بررسی و به علاقه‌مندان اطلاع داده خواهد شد تا متن کامل گزارش‌های تجربی کاربردی و مقالات علمی تخصصی خود را از طریق پورتال اینترنتی همایش که در هفته آتی رونمایی خواهد شد، بارگزاری کنند.

یادآوری می‌شود، نخستین همایش ملی سواد رسانه‌ای و مسئولیت اجتماعی در ۱۲ آبان ماه همزمان با روز فرهنگ عمومی با تقدیر از برگزیدگان همایش در دو بخش تجربی کاربردی و علمی تخصصی به کار خود پایان خواهد داد.