انتخاب صادرکنندگان نمونه با ضوابط مصوب دولت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان توسعه تجارت ایران، مجتبی خسروتاج در نخستین نشست کارگروه انتخاب صادرکنندگان نمونه ملی امسال، گفت: فلسفه برگزاری این روز که در واقع روز صادرکنندگان ایرانی است، فرصتی برای دولتمردان برای تشویق و اعلام حمایت و قدردانی از فعالان و زحمتکشان عرصه اقتصادی ایران در حوزه صادرات غیرنفتی است.

وی با بیان اینکه رئیس دولت و سایر مقامات اقتصادی ایران، حامی صادرات غیرنفتی هستند، افزود: در روز ملی صادرات، تلاش می‌کنیم، صادرکنندگان نمونه و فعال کشور را به جامعه اقتصادی ایران معرفی کنیم؛ چرا که در راه اعتلای اقتصاد ایران اسلامی گام بر می‌دارند.

رئیس سازمان توسعه تجارت ایران با بیان اینکه در انتخاب صادرکنندگان نمونه کشور باید مراقب بود تا داوری‌ و قضاوت‌ها بر مبنای ضوابط و شاخص‌های تعیین شده صورت گیرد، افزود: در صورت انتخاب درست و شایسته می‌توان گفت که به کشور خدمت کرده‌ایم؛ چرا که ضمن تشویق و دلگرم کردن زحمتکشان این حوزه، انگیزه لازم برای نوآوری و شنیدن اقدامات مؤثرتر از سوی صادرکنندگان را فراهم کرده‌ایم.

قائم‌مقام وزیر صنعت نقش دبیرخانه و کارشناسان ذیربط در سازمان توسعه تجارت برای القای این هدف را لازم و ضروری عنوان کرد و گفت: از تمامی اعضای کارگروه خواسته شده تا با دقت، عملکرد شرکت‌های صادراتی کشور را که در این مسابقه اقتصادی شرکت کرده‌اند، مورد بررسی قرار دهند تا حقی از هیچ فرد حقیقی یا حقوقی ضایع نشود و برترین‌ها انتخاب و معرفی شوند.

گفتنی است، جلسات کارگروه انتخاب صادرکنندگان نمونه تا زمان نهایی شدن فهرست صادرکنندگان نمونه و ممتاز سال ۹۵ ادامه خواهد یافت. در مراسم روز ملی صادرات که امسال بیستمین دوره آن با حضور مقامات عالیرتبه کشور برگزار می‌شود، صادرکنندگان نمونه ملی و ممتاز کشور معرفی و تجلیل خواهند شد.