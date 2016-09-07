فارس رتبه اول فعالیت تعاونی در کشور را دارد

به گزارش خبرنگار مهر، سهراب مختاری ظهر چهارشنبه در یازدهمین جشنواره تقدیر از تعاونی های برتر فارس تاکید کرد: ۵۹۳۴ تعاونی با ۹۰۰ هزار نفر عضو و ۷۲ هزار اشتغال در استان فعال است.

وی با اشاره به اینکه طی چند سال گذشته رتبه های فارس در بخش های مختلف روند روبه رشدی داشته است، یادآور شد: نرخ بیکاری در سال ۹۱ حدود ۱۶.۸ درصد و رتبه ۲۹ کشور در اختیار فارس بود و در سال ۹۴ نرخ بیکاری فارس به ۱۲.۱ درصد و رتبه استان به ۲۱ کشوررسید.

مدیرکل کار، تعاون و امور اجتماعی فارس با اشاره به وضعیت فضای کسب و کار در استان نیز گفت: در سال ۹۱ جایگاه ۲۸ کشور را در اختیار داشتیم و در سال ۹۴ به جایگاه ۱۹ کشور رسیدیم و در بحث نرخ مشارکت اقتصادی نیز در سال ۹۴ رتبه ۱۲ کشور را کسب کردیم.

مختاری ادامه داد: روند روبه رشد استان فارس در بخش های مختلف بسیار مناسب است که در این راستا به طور حتم با حمایت های مسئولین کشوری و استانی وضعیت فارس بهتر نیز می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، در پایان این مراسم از ۱۵ تعاونی برتر استانی و دو اتحادیه برتر ملی تجلیل شد.