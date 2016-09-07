خبرگزاری مهر، گروه بین الملل- رامین حسین آبادیان: رهبر معظم انقلاب اسلامی روز دوشنبه در آستانه ایام حج پیام مهمی را خطاب به مسلمانان جهان صادر کردند.

ایشان در فرازهای ابتدایی این پیام تصریح کردند: آنان که حج را به یک سفر زیارتی ـ سیاحتی فروکاسته و دشمنی و کینه‌ی خود با ملّت مؤمن و انقلابی ایران را در زیر عنوان «سیاسی کردن حج» پنهان ساخته‌اند، شیطانهایی خُرد و حقیرند که از به خطر افتادنِ مطامع شیطان بزرگ، آمریکا، به خود می‌لرزند. حکّام سعودی که امسال صدّ عن سبیل‌اللّه و المسجد الحرام کرده و راه حجّاج غیور و مؤمن ایرانی به خانه‌ِی محبوب را بسته‌اند، گمراهانی روسیاهند که بقای خود بر اریکه‌ی قدرت ظالمانه را در دفاع از مستکبران جهانی و هم‌پیمانی با صهیونیسم و آمریکا و تلاش برای برآوردن خواسته‌ی آنان میدانند و در این راه از هیچ خیانتی روی‌گردان نیستند.

در بخش دیگری از پیام مهم مقام معظم رهبری آمده است: اکنون قریب یک سال از حوادث مُدهش منا میگذرد که در آن، چند هزار نفر در روز عید و در لباس احرام، در زیر آفتاب و با لب تشنه، مظلومانه جان باختند؛ اندکی پیش از آن در مسجدالحرام نیز جمعی در حال عبادت و در طواف و نماز به خاک و خون کشیده شدند. حکّام سعودی در هر دو حادثه مقصّرند؛ این چیزی است که همه‌ی حاضران و ناظران و تحلیلگران فنّی بر آن اتّفاقِ‌نظر دارند؛ و گمانِ عمدی بودن حادثه نیز از سوی برخی صاحب‌نظران مطرح شد.

در همین ارتباط، خبرنگار مهر گفتگویی را با «محمد امین حطیط» تحلیگر مسائل راهبردی لبنان انجام داده است که مشروح آن از نظر می گذرد:

*اهمیت پیام رهبر انقلاب اسلامی در خصوص حج چیست؟

آنچه که در پیام رهبر انقلاب اسلامی به چشم می‌خورَد، این است که ایشان به صورت کاملا واقع‌بینانه به توصیف آنچه که رخ داده است، پرداختند. ایشان از یک سو موضوع حج و رفتارهای ناپسند عربستان سعودی را مورد بررسی قرار دادند و از سوی دیگر، بر اهمیت این فریضه دینی تأکید کردند؛ فریضه ای که درحال حاضر یک رژیم کاملا منحرف از عقاید صحیح اسلامی، اداره امور و مناسک حج را در دست دارد.

پیام رهبر انقلاب اسلامی در آستانه ایام حج متضمن ۳ مسأله اصلی است؛

مسأله اول به توصیف دقیق وقایع رخ داده بازمی‌گردد که آیت الله خامنه ای به صورت کاملا واقع‌بینانه به آن پرداختند. پیام ایشان همگان را در مقابل مسئولیت های خود قرار داد تا بدینوسیله برای نجات اماکن مقدس از چنگ آل سعود و ایدئولوژی وهابی ـ تکفیری فکری بکنند.

مسأله دوم در پیام رهبر انقلاب اسلامی ایران این است که ایشان تصویری واضح از جنایتهای سعودی ارائه و کشورهای جهان اسلام را به مقابله با این رژیم فراخواندند. این واقعیت بر کسی پوشیده نیست که سعودیها همواره جنایت های زیادی علیه حجاج مرتکب شدند که آخرین آنها هم به سال گذشته باز می گردد که در صحرای منا اتفاق افتاد.

مسأله سوم این است که پیام رهبر معظم انقلاب دارای یک بُعد فلسفی و دینی بوده که نشأت گرفته از نگرش ژرف و عمیق ایشان است. ایشان با نگاه بلند خود، اهداف یک فریضه بزرگ را برای مسلمانان جهان به صورت دقیق مشخص کردند.

بر همین اساس، به ضرس قاطع می توان گفت که پیام صادره از سوی آیت الله خامنه‌ای یک پیام کامل و فراگیر است که در آن از یک سو بر اهمیت فرضیه حج تأکید شده و از سوی دیگر رفتارهای زشت و ناپسند سعودیها در این عرصه نیز مورد توجه واقع شده است.

*آنچه که در پیام رهبر معظم انقلاب اسلامی دیده می شود، قاطعیت در بیان است. شما این مسأله را چگونه ارزیابی می کنید؟

همانگونه که پیشتر گفتم آنچه که رهبر انقلاب اسلامی در این پیام آورده اند، کاملا مبتنی بر واقعیاتی است که به وقوع پیوسته اند. از آنجایی که اقدامات سعودیها چه در عرصه اداره مناسک حج و چه در عرصه تحولات منطقه، اقداماتی بسیار زشت و زننده هستند، شاهد لحن قاطع آیت الله خامنه ای در پیام ایشان به مناسبت موسم حج بودیم.

نکته دیگر در این زمینه این است که آیت الله خامنه ای همچون گذشته در توصیف وقایع رخ داده «صادقانه» سخن گفتند. بر همین اساس باید گفت که پیام ایشان بسیار قاطعانه صادر شد و اگر ریاض و برخی تحلیلگران سیاسی نسبت به این موضوع معترض هستند، باید ریشه پیام صادره را در اقدامات جنایتکارانه و ناپسند رژیم سعودی جستجو کنند.

در یک جمله پیام رهبر انقلاب اسلامی را می توان پیامی «صادقانه» و «قاطعانه» توصیف کرد.

*چرا به رغم ظلمی که آل سعود در قضیه منا و کشته شدن تعدادی از زائران در مسجد الحرام مرتکب شد و عذرخواهی هم نکرد برخی مقامات کشورهای خارجی به سادگی از کنار آن گذشتند؟

این را بدانید که اگر عربستان سعودی مسئول اصلی وقوع فاجعه منا نبود، تا به حال نسبت به آنچه که رخ داده است، عذرخواهی کرده بود. عدم عذرخواهی مسئولان ریاض به دنبال وقوع این فاجعه و پافشاری آنها بر موفقیت خود در اداره امور حج، خود به تنهایی حاکی از آن است که مسئولیت اصلی این جنایت بر دوش خودشان است.

اکنون نیز پس از گذشت یک سال از جنایتی که مرتکب شدند، با سر دادن شعارهای دروغین و منافقانه مسلمانان را از ادای فریضه الهی حج بازمی دارند.

همه می دانند که عربستان سعودی ۴ اقدام را انجام داده که تمامی آنها بر خلاف دین مبین اسلام بوده است؛

اولا؛ «الحج مطلوب لمن إستطاع إلیه سبیلا» (حج بر کسی واجب است که شرایط انجام آن را داشته باشد) و خداوند هیچگاه نفرموده است که «اگر سعودیها اجازه دهند، حج واجب می‌شود». بر همین اساس سعودیها با تعیین اینکه مسلمانان کدامیک از کشورها باید در حج شرکت و کدامیک شرکت نکنند، کمر به خصومت با خداوند بسته اند.

دوما؛ حج یک فریضه دینی است که یکی از اهداف آن، این است که مسلمانان گردهم آیند و با یکدیگر هم‌زبان شوند و درباره امور خود گفتگو کنند. با این وجود سعودیها با کارشکنی‌های خود از تحقق این مهم جلوگیری می کنند.

سوما؛ حج فریضه ای است برای فراهم آوردن زمینه جهت بکارگیری ظرفیت جهان اسلام به منظور مقابله با استکبار جهانی. این در حالی است که سعودیها از شکل گیری این ظرفیت جلوگیری می کنند.

چهارم؛ سنگ بنای فریضه حج به این دلیل گذاشته شده است تا مسلمانان از انجام آن منتفع شده و سود ببرد. این در حالی است که سعودیها تحت هیچ شرایطی حاضر نیستند که مسلمانان از منافع و سودهای نهفته در حج بهره مند بشوند؛ آنها تنها به منفعت و مصلحت مستکبران جهان می اندیشند.

بر همین اساس، سعودیها زمانی که حج را در نقطه مقابل استعمار و استکبار می بینند، در مسیر ادای این فریضه الهی توسط مسلمانان کارشکنی و سنگ اندازی می کنند. درست به همین دلیل است که فاجعه منا را به راه انداختند و این جنایت را مرتکب شدند.

در واقع، به همین دلیل است که در حال حاضر اتباع ۳ کشور یعنی ایران، سوریه و یمن از ادای فریضه حج محروم شده اند. پیش از این ۳ کشور نیز کشورهایی نظیر لیبی، فلسطین، عراق از ادای این فریضه محروم بودند. سعودیها برای این نوع کارشکنی‌ها برنامه‌های از پیش‌تعیین شده دارند.

با در نظر گرفتن این نکات، به اهمیت بالای پیام آیت الله خامنه ای (مد ظله العالی) پی می‌بریم که بسیار ماهرانه و به صورت کاملا دقیق و حساب شده تمامی مسلمانان جهان را در برابر مسئولیت‌هایشان خود قرار دادند؛ مسئولیت‎‌هایی که مبتنی بر تلاش آنها برای نجات دین خود از چنگ یک خاندان خارج از دین هستند.

سعودیها این واقعیت را به اثبات رسانده اند که هیچ ارتباطی میان آنها و دین به صورت عام و اسلام به صورت خاص، وجود ندارد، چه برسد به اینکه مسئولیت اداره مناسک یکی از مقدس‌ترین و بزرگترین فرائض دینی مسلمانان را بر عهده داشته باشند.

*شاهد این مسأله هستیم که جامعه جهانی هیچ واکنشی در قبال اقدامات سعودیها چه در عرصه مسائل مربوط به حج و چه در زمینه تحولات منطقه، نشان نمی دهد. ارزیابی شما از این سکوت جهانی چیست؟

جای تأسف بسیار شدید است که «جامعه جهانی» دارای یک رویکرد منافقانه است. البته این موضوع را نیز بگویم که اساس تعبیر «جامعه جهانی» یک تعبیر آمریکایی است. ایالات متحده آمریکا این تعبیر را ایجاد کرده تا بر جنایت‌های خود در منطقه و جهان سرپوش نهاده و اینگونه وانمود کند که این جنایت‌ها مورد تأیید آنچه که از آن به عنوان «جامعه جهانی» یاد می کند، هستند.

در حال حاضر آنچه که از آن به عنوان «جامعه جهانی» یاد می کنند، درست در خدمت اهداف استکبار جهانی فعالیت می کند و عربستان سعودی نیز در خدمت همین استکبار جهانی است.

در اینجا باید به مسأله خارج شدن ناگهانی نام عربستان سعودی از لیست کشورهای ناقض حقوق کودکان نیز اشاره کنیم. عربستان سعودی با تهدید به قطع کمک های مالی خود به سازمان ملل موجب شد تا این سازمان، آن را به عنوان یک کشور ناقض حقوق کودکان در یمن قلمداد نکند.

بر همین اساس، ما هیچ اهمیتی برای مواضع «جامعه جهانی» ـ چه همراه با سکوت باشد و چه نباشد ـ قائل نیستیم؛ زیرا مواضعی که با پول خرید و فروش می شوند، هیچ ارزشی ندارند.

*عربستان مدیریت حج که امری متعلق به همه امت اسلامی است را موضوعی سیاسی کرده است. برای برون رفت از این وضعیت چه چاره‌ای باید اندیشید؟

راهکار برون رفت از این معضل بسیار ساده است. کشورهای اسلامی می بایست با همکاری یکدیگر، یک کمیته مرکزی متشکل از مسلمانان جهان برای اداره مناسک حج تشکیل دهند. تمامی اماکن مقدس در مکه و مدینه باید تحت نظارت این کمیته اسلامی مرکزی باشد.

در واقع کشورهای اسلامی باید برای همیشه دست عربستان سعودی را از اداره مناسک حج و تسلط بر اماکن مقدس کوتاه کنند. اصلا قابل تحمل نیست خاندانی که علیه اسلام اقدام می کنند، مسئولیت اداره یک فریضه اسلامی را داشته عهده دار باشند.