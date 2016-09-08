«اشرف غنی» هفته آینده به هند سفر می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رادیو «کلید»، «اشرف غنی» رئیس جمهور افغانستان هفته آینده با هدف جلب همکاری های بیشتر نظامی و دفاعی هند، به دهلی نو سفر می کند.

اشرف غنی در جریان این سفر با «نارندرا مودی» نخست وزیر هند و سایر مقامات ارشد دولتی این کشور در مورد کمک های نظامی و تسلیحاتی هند به افغانستان بحث و تبادل نظر می کند.

گزارشها حاکی از آن است که این سفر به دعوت رسمی نارندرا مودی صورت می گیرد.

با این حال «شیدا محمد ابدالی» سفیر افغانستان در دهلی نو گفت: دولت افغانستان برای تقویت نیروی هوایی این کشور، کمک‌های بیشتری را از هند درخواست کرده است.

وی در ادامه افزود: افغانستان در حال حاضر بالگردهای«ام آی ۱۷» و «ام آی ۳۵» و برخی بالگردهای ساخت روسیه را در اختیار دارد که نیاز به ترمیم دوباره دارند و به همین دلیل از هند خواسته است که این بالگردها را در افغانستان ترمیم و در اختیار نیروهای هوایی این کشور قرار دهد.

پیشتر ژنرال «قدم شاه شهیم» رئیس ستاد مشترک ارتش افغانستان نیز به هند سفر کرده بود و فهرستی از نیازهای نیروهای امنیتی را در اختیار مقامات دولتی هند قرار داد.

براساس گزارش رسانه های هندی، مقامات این کشور به افغانستان اطمینان داده اند که نیازهای نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان را تامین خواهند کرد.

این در حالی است که در پی افزایش و گسترش روابط نظامی، سیاسی و اقتصادی میان کابل – دهلی نو طالبان به هند هشدار داد که از ادامه این همکاری ها با دولت افغانستان بپرهیزد.

به گفته طالبان، همکاری های نظامی هند با افغانستان به معنای دشمنی هندی ها با افغانستان است و ادامه این گونه همکاری ها جنگ در افغانستان و منطقه را شدت خواهد بخشید.

پاکستان نیز از افرایش همکاری های دفاعی و نظامی هند با افغانستان به شدت نگران است.