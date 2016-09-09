قوانین و مقررات دانشگاه آزاد کاهش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از دانشگاه آزاد اسلامی، حمید میرزاده در هشتمین نشست پایش و هماهنگی امور استان ها دانشگاه آزاد در مشهد گفت: در این نشست، سه موضوع اصلی امور فرهنگی دانشجویی، امور اداری مالی و امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی توسط معاونان مربوطه مطرح و پس از شنیدن نظرات روسای دانشگاه آزاد اسلامی مراکز استان ها، تصمیمات لازم اتخاذ شد.

وی افزود: خوشبختانه ۹۵درصد مصوبات هفتمین جلسه پایش و هماهنگی امور استان های دانشگاه آزاد اجرایی شده است و تنها ۵ درصد این مصوبات باقی مانده است.

رئیس دانشگاه آزاد با تاکید بر اینکه مدیریت دانشگاه یک مدیریت مشارکتی و مشورتی است، خاطرنشان کرد: این موضوع سبب شده تصمیمات اتخاذ شده در مجموعه دانشگاه آزاد بهتر به مرحله اجرا برسد.

میرزاده با بیان اینکه در سال های گذشته ۳۰هزار صفحه قوانین، مقررات، آیین نامه و بخشنامه در دانشگاه آزاد اسلامی وجود داشت، گفت: خوشبختانه با تشکیل شورای راهبردی حقوقی در دانشگاه، در حال حاضر این تعداد به ۲هزار صفحه رسیده است.

وی با اشاره به برگزاری هفتادمین اجلاس شورای مرکزی دانشگاه در بهمن ماه سال گذشته اظهار داشت: خوشبختانه ۹۶درصد مصوبات این اجلاس اجرایی و مقرر شده در بهمن ماه سال جاری هفتاد و یکمین اجلاس شورای مرکزی با موضوع اصلی «فرهنگ» برگزار شود.

رئیس دانشگاه آزاد با بیان اینکه در مجموعه این دانشگاه تنها یک هدف وجود دارد، گفت: آن هدف ارتقای و افزایش اثربخشی دانشگاه در توسعه علمی، پژوهشی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی جامعه و رفع نیازهای کشور است.