به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام حسن مصلح در خطبههای امروز نماز جمعه برازجان با اشاره به فرارسیدن ایام حج، اظهار داشت: آل سعود جنایات بسیار زیادی را در نقاط مختلف مرتکب شده است و همچنان به این جنایات ادامه میدهد و لیاقت مدیریت حرمین شریفین را ندارد.
وی با محکوم کردن جنایات آل سعود، خاطرنشان کرد: این ایام یادآور جنایات ددمنشانه آل سعود در حق زائران بیتاللهالحرام است و باید جنایات آل سعود بازخوانی شود.
امام جمعه برازجان با اشاره به اینکه جهان اسلام باید واکنش مناسبی نسبت به جنایات این شجره ملعونه داشته باشد، بیان کرد: حکام آل سعود همواره از تروریستها و تکفیریها حمایت میکنند و پشتیبان جنایات آنها هستند.
وی با اشاره به کشتار دهها هزار نفر و آواره شدن میلیونها نفر در یمن توسط آل سعود، اضافه کرد: آل سعود عامل انفجارهای تروریستی در سراسر جهان است.
حجتالاسلام مصلح با اشاره به پیام مقام معظم رهبری در مورد آغاز حج، ادامه داد: به فرموده رهبری، «آل سعود شجره ملعونه است»؛ گروههای تروریستی داعش و طالبان نیز از دامان آنها بهوجود آمده است.
وی با تاکید بر لزوم چارهاندیشی جهان اسلام برای مدیریت حرمین شریفین، افزود: در صورتی که در این زمینه کوتاهی شود باز هم مشکل خواهیم داشت.
به گزارش خبرنگار مهر، تشریح مرجعیت علمی امام محمد باقر(ع)، اشاره به سالروز حرکت امام حسین (ع) از مکه به کوفه، بیان اهمیت روز عرفه و عید قربان و اشاره به سالروز شهادت آیتالله مدنی و سالروز درگذشت آیتالله طالقانی از دیگر موضوعات مطرح شده توسط امام جمعه برازجان بود.
در پایان نماز جمعه، نمازگزاران با برپایی راهپیمایی، جنایات آل سعود و آل خلیفه را محکوم کردند.
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