حسین فلاح جوشقانی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به برنامه های نظارتی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی برای اندازه گیری کیفیت اینترنت مصرفی کاربران، اظهار داشت: یکی از طرح های مدنظر، ایجاد داشبورد اندازه گیری کیفیت سرویس اینترنت کاربران است که هم اکنون طراحی آن به اتمام رسیده و درصدد اجرای آن هستیم.

وی با بیان اینکه علاوه بر اینکه در صورت شکایت و نارضایتی کاربر از سرویس دریافتی، امکان چک کردن خط اینترنت به صورت مصداقی وجود دارد، خاطرنشان کرد: با راه اندازی داشبورد اندازه گیری کیفیت اینترنت، امکان ارزیابی سرویس ارائه شده از سوی شرکتهای اینترنتی و اپراتورها به صورت کامل و آنلاین وجود خواهد داشت.

معاون نظارت و اعمال مقررات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی تاکید کرد: در این سرویس، امکان ارزیابی سرعت و کیفیت اینترنت و نیز میزان تاخیری که در سرویس ایجاد شده است، میزان گم شدن بسته ها (پکت لاست) و میزان رضایتمندی مشتری وجود دارد که امیدواریم به زودی این طرح عملیاتی شود.

فلاح جوشقانی در مورد اجرایی شدن مصوبه ۲۳۷ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات که اپراتورهای اینترنت و موبایل را ملزم به کاهش قیمت اینترنت کرده است نیز گفت: این مصوبه بیش از ۹۰ درصد در میان اپراتورهای اینترنت اجرایی شده است. تنها یک یا دو اپراتور به لحاظ فنی مشکل داشتند که به زودی این مشکل رفع شده و تمامی اپراتورها قیمت اینترنت خود را کاهش خواهند داد.

وی ادامه داد: در همین حال اپراتورهای موبایل نیز این مصوبه را اجرایی کرده اند که البته برای دیتای موبایل، تنها سقف تعرفه اینترنت آزاد پایین آماده و قیمت بسته های اینترنت همچنان در شرایط رقابتی اپراتورها است.

معاون رگولاتوری با اشاره به اینکه تنها ۱۰ درصد مشترکان موبایل مصرف اینترنت آزاد دارند، گفت: این مصوبه به نفع کاربرانی است که به دلیل مصارف پایین، ترجیح می دهند بسته اینترنت خریداری نکنند و مصرف آزاد داشته باشند.

وی با بیان اینکه برآوردها نشان می دهد که ۴۰ درصد درآمد اپراتورهای موبایل از حوزه دیتا است، خاطرنشان کرد: بسته های اینترنتی اپراتورهای موبایل در فضای رقابتی ارزان بوده و ایران جزء ارزان ترین کشورها در زمینه قیمت بسته های دیتای موبایل است.