حمزه محمدی چهارم شد

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به برزیل، در ادامه مسابقات سومین روز از بازی های پارالمپیک ۲۰۱۶ ریو و در رقابت های وزنه برداری که از امروز برای نمایندگان کشورمان آغاز شده است، حمزه محمدی در دسته ۶۵ کیلوگرم با ۱۱ وزنه بردار دیگر به رقابت پرداخت که با ثبت وزنه ۱۸۷ کیلوگرمی به عنوانی بهتر از چهارمی نرسید.

محمدی در نخستین حرکت موفق به مهار وزنه ۱۸۷ کیلوگرمی نشد، اما در حرکت دوم این وزنه را مهار کرد تا برای ادامه کار امیدوار به کسب مدال بماند. محمدی برای سومین و آخرین حرکتش وزنه ۱۹۲ کیلوگرمی را انتخاب کرد که موفق به مهار این وزنه نشد تا دستش از کسب مدال برنز کوتاه بماند.

وزنه بردار نیجریه ای در این دسته با ۲۱۸ کیلوگرم ضمن شکستن رکورد جهان و پارالمپیک مدال طلا را بر گردن آویخت. وزنه برداران چینی با ۲۰۰ کیلوگرم و مصری با ۱۹۳ کیلوگرم هم به ترتیب مدال های نقره و برنز را از آن خود کردند.

وزنه برداری کشورمان با شش وزنه بردار در این مسابقات شرکت کرده است که مجید فرزین دوشنبه در دسته ۸۰ کیلوگرم به مصاف حریفان خواهد رفت.