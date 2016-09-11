مدیران و اساتید در اجرای تحول آموزش پزشکی جدی تر باشند

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر باقر لاریجانی در نشست مدیران حوزه آموزش علوم پزشکی و تعدادی از روسای دانشکده های پزشکی گفت: رعایت ضوابط و مقررات آموزشی ضامن ارتقاء کیفیت در آموزش و علوم پزشکی کشور است.

ویضمن تائید بر نقش جدی دانشکده های پزشکی و اعضای هیات علمی این دانشکده ها در اجرایی سازی محورهای بسته های تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی، گفت: لازم است تا کلیه روسا و مدیران دانشگاهی و همچنین اعضای هیات علمی بر این امر اهتمام جدی داشته باشند و از هیچ کوششی در اجرای برنامه تحول در آموزش دریغ نورزند.

لاریجانی با اشاره به ضرورت ارتقاء کیفیت آموزش در دانشگاههای علوم پزشکی اظهار داشت: برای حفظ و ارتقای کیفیت آموزش راهی جز توجه جدی به برنامه های تحول در آموزش و اجرای آن و همچنین توجه و اهتمام به قوانین و مقررات آموزشی وجود ندارد.

معاون آموزشی وزارت بهداشت ضمن بر شمردن اقداماتی که در قالب بسته های تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی انجام شده، گفت: هنوز در برخی از حوزه ها از قبیل حضور در عرصه های بین المللی و ارتباط با سایر دانشگاهها و مراکز علمی و نیاز فراهم آوردن پذیرش دانشجویان سایر کشورها برای تحصیل در دانشگاه های علوم پزشکی نیاز به فعالیتهای جدی تری هستند.

در این جلسه برخی از رؤسای دانشکده های پزشکی به نمایندگی از دانشکده های پزشکی سراسر کشور به بیان مسائل مختلف مورد نظر از قبیل برنامه های در دست اقدام، مسائل مرتبط با هیات علمی و نیروی انسانی، تجهیزات و امکانات آموزشی، ساختار و تشکیلات و نحوه اجرایی سازی هر چه بهتر برنامه تحول در آموزش پرداختند.