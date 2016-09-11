روسای کمیسونهای شش گانه شورای شهر مشخص شدند

حسین پیلتن در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: جلسه غیرعلنی شورای شهر بجنورد شنبه شب در محل دفتر شورا برگزار و در این جلسه محمد حسن شادمهر به عنوان رئیس کمسیون عمران و ترافیک، جمشید گریوانی به عنوان رئیس کمسیون خدمات زیست شهری، سید احمد وکیلی به عنوان رئیس کمسیون فرهنگی، اجتماعی و ورزشی، علی اکبر هاتفی به عنوان رئیس کمسیون پیگیری و نظارت و حقوقی، مهدی محمدی به عنوان رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و مهستی آدینه زاده به عنوان رئیس کمسیون پژوهش انتخاب شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر روز گذشته انتخاب هئیت رئیسه شورای شهر بجنورد با حضور فرماندار این شهر برگزار و حسین پیلتن جایگزین اعظم السادات افشین فر و سایر اعضای هئیت رئیسه نیز تغییر کردند.