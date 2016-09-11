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۲۱ شهریور ۱۳۹۵، ۱۱:۵۸

در اولین نشست هئیت رئیسه جدید شورای شهر؛

روسای کمیسونهای شش گانه شورای شهر مشخص شدند

روسای کمیسونهای شش گانه شورای شهر مشخص شدند

بجنورد- با پایان یافتن کار رای گیری در خصوص هئیت رئیسه شورای شهر بجنورد، اولین جلسه هئیت رئیسه جدید با انتخاب روسای کمیسیون های شش گانه شورای شهر پایان یافت.

حسین پیلتن در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: جلسه غیرعلنی شورای شهر بجنورد شنبه شب در محل دفتر شورا برگزار و در این جلسه محمد حسن شادمهر به عنوان رئیس کمسیون عمران و ترافیک، جمشید گریوانی به عنوان رئیس کمسیون خدمات زیست شهری، سید احمد وکیلی به عنوان رئیس کمسیون فرهنگی، اجتماعی و ورزشی، علی اکبر هاتفی به عنوان رئیس کمسیون پیگیری و نظارت و حقوقی، مهدی محمدی به عنوان رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و مهستی آدینه زاده به عنوان رئیس کمسیون پژوهش انتخاب شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر روز گذشته انتخاب هئیت رئیسه شورای شهر بجنورد با حضور فرماندار این شهر برگزار و حسین پیلتن جایگزین اعظم السادات افشین فر و سایر اعضای هئیت رئیسه نیز تغییر کردند.

کد مطلب 3766766

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