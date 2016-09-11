به گزارش خبرنگار مهر، در بازار آزاد امروز(یکشنبه) تهران، قیمت سکه تمام بهار آزادی طرح جدید با افزایش ۱۲۰۰ تومانی به یک میلیون و ۱۱۶ هزار تومان، قیمت سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم با افزایش ۲ هزار تومانی به یک میلیون و ۱۱۵ هزار تومان و سکه یک گرمی با ۲ هزار تومان افزایش به ۱۸۶ هزار تومان رسید. در این میان قیمت نیم سکه با ۲ هزار تومان کاهش به ۵۷۰ هزار تومان رسید و ربع سکه نیز بدون تغییر، نرخی معادل ۲۹۹ هزار تومان را در بازار تجربه می‌کند.

قیمت هر اونس طلا در بازارهای جهانی، به ۱۳۲۸ دلار و ۸۰ سنت رسید که نسبت به روز گذشته بدون تغییر بود؛ ضمن اینکه قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار نیز ۱۱۳ هزار و ۶۷۹ تومان رسید.

امروز در بازار آزاد تهران، قیمت هر دلار ۳۵۵۴ تومان، یورو ۴۰۰۳ تومان، پوند ۴۷۳۷ تومان، لیر ترکیه ۱۲۲۷ تومان و درهم امارات ۹۷۲ تومان است.