به گزارش خبرنگار مهر، در بازار آزاد امروز(یکشنبه) تهران، قیمت سکه تمام بهار آزادی طرح جدید با افزایش ۱۲۰۰ تومانی به یک میلیون و ۱۱۶ هزار تومان، قیمت سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم با افزایش ۲ هزار تومانی به یک میلیون و ۱۱۵ هزار تومان و سکه یک گرمی با ۲ هزار تومان افزایش به ۱۸۶ هزار تومان رسید. در این میان قیمت نیم سکه با ۲ هزار تومان کاهش به ۵۷۰ هزار تومان رسید و ربع سکه نیز بدون تغییر، نرخی معادل ۲۹۹ هزار تومان را در بازار تجربه میکند.
قیمت هر اونس طلا در بازارهای جهانی، به ۱۳۲۸ دلار و ۸۰ سنت رسید که نسبت به روز گذشته بدون تغییر بود؛ ضمن اینکه قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار نیز ۱۱۳ هزار و ۶۷۹ تومان رسید.
امروز در بازار آزاد تهران، قیمت هر دلار ۳۵۵۴ تومان، یورو ۴۰۰۳ تومان، پوند ۴۷۳۷ تومان، لیر ترکیه ۱۲۲۷ تومان و درهم امارات ۹۷۲ تومان است.
|انواع سکه/ارز
|قیمت(تومان/دلار)
|تمام بهار آزادی طرح قدیم
|یک میلیون و ۱۱۵ هزار تومان
|تمام بهار آزادی طرح جدید
|یک میلیون و ۱۱۶ هزار تومان
|نیم سکه بهار آزادی
|۵۷۰ هزار تومان
|ربع سکه بهار آزادی
|۲۹۹ هزار تومان
|سکه یک گرمی
|۱۸۶ هزار تومان
|هر اونس طلا در بازارهای جهانی
|۱۳۲۸ دلار و ۸۰ سنت
|هر گرم طلای ۱۸ عیار
|۱۱۳ هزار و ۶۷۹ تومان
|دلار
|۳۵۵۴ تومان
|یورو
|۴۰۰۳ تومان
|پوند
|۴۷۳۷ تومان
|درهم امارات
|۹۷۲ تومان
|لیر ترکیه
|۱۲۲۷ تومان
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