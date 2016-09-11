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۲۱ شهریور ۱۳۹۵، ۱۴:۱۵

در بازار آزاد تهران؛

قیمت برخی سکه‌ها بالا رفت/افزایش جزئی نرخ انواع ارز

قیمت برخی سکه‌ها بالا رفت/افزایش جزئی نرخ انواع ارز

در بازار آزاد امروز تهران قیمت برخی انواع سکه بین ۱۲۰۰ تا ۲ هزار تومان افزایش یافت، ضمن اینکه نرخ انواع ارز نیز با نوسان جزئی مواجه بود.

به گزارش خبرنگار مهر، در بازار آزاد امروز(یکشنبه) تهران، قیمت سکه تمام بهار آزادی طرح جدید با افزایش ۱۲۰۰ تومانی به یک میلیون و ۱۱۶ هزار تومان، قیمت سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم با افزایش ۲ هزار تومانی به یک میلیون و ۱۱۵ هزار تومان و سکه یک گرمی با ۲ هزار تومان افزایش به ۱۸۶ هزار تومان رسید. در این میان قیمت نیم سکه با ۲ هزار تومان کاهش به ۵۷۰ هزار تومان رسید و ربع سکه نیز بدون تغییر، نرخی معادل ۲۹۹ هزار تومان را در بازار تجربه می‌کند.

قیمت هر اونس طلا در بازارهای جهانی، به ۱۳۲۸ دلار و ۸۰ سنت رسید که نسبت به روز گذشته بدون تغییر بود؛ ضمن اینکه قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار نیز ۱۱۳ هزار و ۶۷۹ تومان رسید.

امروز در بازار آزاد تهران، قیمت هر دلار ۳۵۵۴ تومان، یورو ۴۰۰۳ تومان، پوند ۴۷۳۷ تومان، لیر ترکیه ۱۲۲۷ تومان و درهم امارات ۹۷۲ تومان است.

جدول قیمت انواع سکه و ارز در بازار آزاد امروز(یکشنبه) تهران
انواع سکه/ارز قیمت(تومان/دلار)
تمام بهار آزادی طرح قدیم یک میلیون و ۱۱۵ هزار تومان
تمام بهار آزادی طرح جدید یک میلیون و ۱۱۶ هزار تومان
نیم سکه بهار آزادی ۵۷۰ هزار تومان
ربع سکه بهار آزادی ۲۹۹ هزار تومان
سکه یک گرمی ۱۸۶ هزار تومان
هر اونس طلا در بازارهای جهانی ۱۳۲۸ دلار و ۸۰ سنت
هر گرم طلای ۱۸ عیار ۱۱۳ هزار و ۶۷۹ تومان
دلار ۳۵۵۴ تومان
یورو ۴۰۰۳ تومان
پوند ۴۷۳۷ تومان
درهم امارات ۹۷۲ تومان
لیر ترکیه ۱۲۲۷ تومان

کد مطلب 3766969

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