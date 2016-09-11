به گزارش خبرگزاری مهر، رضا خلیلی، معاون شبکه شرکت مخابرات استان تهران با بیان اینکه این پروژه به صورت پایلوت و برای اولین بار در کشور انجام شده است، گفت: از مزایای پروژه fiber to the home (FTTH ) می توان به ارائه خدمات یکپارچه نظیر شبکه دوربین های مدار بسته، مراکز تلفن سانترال، تلویزیون و شبکه های داخلی، پیجینگ، وایرلس و آیفون تصویری اشاره کرد.

وی با اشاره به اینکه بهره گیری از فناوری های نوین در ساختمان های مسکونی، اداری، تجاری، هتل ها، بیمارستان ها و مراکز آموزشی اجتناب ناپذیر است گفت: استفاده از سرویس های مختلف از جمله تلفن، دیتا و محتوا، با کیفیت مناسب از یک سو و از سوی دیگر افزایش نیاز به اینترنت و ارتباطات پر سرعت منجر به آن شده است تا اغلب اپراتورهای مخابراتی در جهان ارتباطات خود را از سیم های مسی و شبکه های اکتیو، به فیبرهای نوری و شبکه پسیو تغییر دهند.

معاون شبکه مخابرات استان تهران با اشاره به اینکه خوشبختانه زیرساخت تکنولوژی GPON مبتنی بر NGN در ایران همزمان با سایر کشورهای پیشرفته به صورت FTTC و FTTB ارائه و همچنان خطوط تلفن به صورت سیم مسی و اینترنت و دیتا به صورت DSL به مشترکین واگذار می شود اظهار داشت: در این روش ترکیب فیبر نوری و کابل مسی برای ارائه ارتباط به مشترک استفاده شده و با توجه به محدودیتهایی که در ارائه پهنای باند در بخش کابل مسی است، به همین منظور اجرای FTTH (فیبرنوری منازل) را در ساختمانهای جدید در دستور کار قرار دادیم.

وی افزود: در این حالت فیبرنوری از مرکز مخابراتی تا ورودی ساختمان از طرف مخابرات تامین و با هماهنگی پیمانکار مورد تایید مخابرات و سازنده ساختمان اجرای فیبر در داخل ساختمان و تمامی واحدها اجرا می شود.