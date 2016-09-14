فاطمه محقق در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: وضعیت تنیس روی میز در بخش بانوان در قم به گونه‌ای است که عمده سرمایه گذاری در این بخش روی رده‌های سنی نونهالان و نوجوانان صورت می‌گیرد و حاصل این سرمایه گذاری رشد دختران تنیس روی میز قم در رنکینگ کشوری است.



وی افزود: ساره احمدی در مسابقات نونهالان کشور در همدان دوازدهم شد و سپس در مسابقات دانش آموزی کشور در قم با حضور همان رقبا، عنوان هشتم را کسب کرد در حالی که فاصله پینگ پنگ بازان مبتدی از هم زیاد است اما وقتی به سطح بالای رنکینگ می‌رسید، اختلاف نفرات برتر از هم بسیار کم و میلی متری است و این رشد برای ساره احمدی فوق العاده است.



مربی تیم تنیس روی میز بانوان قم گفت: تنیس روی میز قم در حال حاضر یک پینگ پنگ باز ۷ ساله به نام زهرا مصباحی دارد که در طرح استعدادیابی در رده سنی خود نفر اول بود و در این رده، رقیب ندارد و بقیه نفرات ما در بخش پایه هم می‌توانند به زودی در جمع برترین‌ها قرار بگیرند و این نوید را می‌دهم که در آینده نزدیک، تنیس روی میز قم در بخش دختران قهرمانان خوبی خواهد داشت.



محقق بیان داشت: در حال حاضر ورزشکاران ما به شدت با مشکل آمادگی جسمانی مواجه هستند و ورزشکار ما به سختی می‌تواند حرکت دراز و نشست انجام دهد و این یعنی کار پرورش جسمانی روی ورزشکار ما انجام نشده و در این زمینه، باز هم آموزش و پرورش باید احساس مسئولیت کند.

وی عنوان کرد: در چین ۹۰ میلیون پینگ پنگ باز داریم و اگر از خود بپرسیم چرا چین مهد تنیس روی میز است به این پاسخ می‌رسیم که تمام پینگ پنگ بازان این کشور از روز اول اصولی و کامل آموزش می‌بینند اما تداوم کار غیر حرفه‌ای در بخش پایه به هر نحو، در حوزه قهرمانی به ورزش ما ضربه می زند.



مربی تیم تنیس روی میز بانوان قم تصریح کرد: تا ۳ سال قبل ما در تمامی رده‌های سنی مجموعاً ۱۰ بازیکن داشتیم اما امروز در جایی ایستاده‌ایم که دختران پینگ پنگ باز ما در تمام فصول سانس تمرینی دائمی دارند و ۶۰ بازیکن داریم که ۲۰ نفر آن‌ها به طور حرفه‌ای برای مسابقه تمرین می‌کنند و ۲۰ نفر نیز بازیکن پایه ۶ تا ۱۰ سال در اختیار ما است.