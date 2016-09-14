یونکر:اتحادیه اروپا منسجم و متحد نیست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه استاندارد، «ژان کلود یونکر» رئیس کمیسیون اروپا در جریان سخنرانی سالیانه خود در پارلمان اروپا با اشاره به برگزیت اظهار داشت: ما ضمن ابراز تاسف درباره خروج انگلیس از اتحادیه اروپا به تصمیم آنها احترام می گذاریم.

رئیس کمیسیون اروپا درباره بحران اقتصادی-مالی اروپا گفت: نیروهای کار کشورهای عضو اتحادیه اروپا نباید در بازارهای داخلی این اتحادیه مورد سوء استفاده قرار بگیرند.

یونکر با بیان اینکه اتحادیه اروپا، متحد نیست، افزود: اتحادیه اروپا آنچه که از تعریف اتحادیه بر می آید را دارا نیست. اتحادیه باید دارای انسجام و اتحاد لازم باشد که متاسفانه در میان کشورهای عضو به چشم نمی خورد.

وی همچنین بر لزوم بکارگیری سیاست های مردمگرایانه تاکید کرد.