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۲۴ شهریور ۱۳۹۵، ۲۱:۲۲

گزارش خبرنگار مهر از برزیل؛

صادق زاده: مدالم را به روح پدرم تقدیم می کنم

صادق زاده: مدالم را به روح پدرم تقدیم می کنم

وزنه بردار دسته ۱۰۷ کیلوگرم ایران مدال نقره خود در بازی های پارالمپیک را به روح پدرش تقدیم کرد.

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به برزیل، علی صادق زاده درباره کسب مدال برنز در بازی‌های پارالمپیک ریو اظهار داشت: من تلاش کردم چیزی کم نگذاشتم.خودم باور نمی کردم و تعجب هم کردم. مدتی بود تمرین نکرده بودم، اما خدا کمک کرد که این مدال را بگیرم و آن را به به روح پدرم که به تازگی فوت کرده است تقدیم می‌کنم.

وی در پاسخ به این سوال که شما به مدال نقره هم نزدیک بودی، اما بازهم برنز گرفتی، عنوان کرد: به خیلی‌ها ثابت کردم می توانم، چیزی هم کم نگذاشتم. در اینجا از مربیان و رئیس فدراسیون و همین طور مادرم و خانواده‌ام که کمک کردند تشکر می کنم.

ملی‌پوش وزنه برداری کشورمان در ادامه درباره خطایی که داوران از او در حرکات دوم و سوم گرفتند، تصریح کرد: از من خطا گرفتند، اما اگر دیده باشید نماینده مصر خطا کرد و حرکت من خطا نبود، اما قسمت من هم مدال برنز بود. خدا را شکر می کنم که دست پر برمی‌گردم. روی پیشانی من نوشته برنز و خدا خواست برنز بگیرم.

صادق زاده درباره آسیب دیدگی اش، پیش از مسابقات خاطرنشان کرد: از ناحیه سینه و پشت کمر مصدوم بودم، اما توانستم به این مسابقات برسم. خوشحالم که این مدال را گرفتم و آن را به همه مردم کشورم تقدیم می‌کنم.

کد مطلب 3769749

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    نظرات

    • آ ۱۷:۱۷ - ۱۳۹۵/۰۶/۲۵
      0 0
      پاسخ
      چقدر خوشحال کننده هست که آدم میبینه مدال بگیرهای پاراالمپیک قدر پدر و مادرشونو بهتر میدونن و خودشونو مدیون اونها میدونن که مدالشونو تقدیم به اونها میکنن.

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