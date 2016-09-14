صادق زاده: مدالم را به روح پدرم تقدیم می کنم

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به برزیل، علی صادق زاده درباره کسب مدال برنز در بازی‌های پارالمپیک ریو اظهار داشت: من تلاش کردم چیزی کم نگذاشتم.خودم باور نمی کردم و تعجب هم کردم. مدتی بود تمرین نکرده بودم، اما خدا کمک کرد که این مدال را بگیرم و آن را به به روح پدرم که به تازگی فوت کرده است تقدیم می‌کنم.

وی در پاسخ به این سوال که شما به مدال نقره هم نزدیک بودی، اما بازهم برنز گرفتی، عنوان کرد: به خیلی‌ها ثابت کردم می توانم، چیزی هم کم نگذاشتم. در اینجا از مربیان و رئیس فدراسیون و همین طور مادرم و خانواده‌ام که کمک کردند تشکر می کنم.

ملی‌پوش وزنه برداری کشورمان در ادامه درباره خطایی که داوران از او در حرکات دوم و سوم گرفتند، تصریح کرد: از من خطا گرفتند، اما اگر دیده باشید نماینده مصر خطا کرد و حرکت من خطا نبود، اما قسمت من هم مدال برنز بود. خدا را شکر می کنم که دست پر برمی‌گردم. روی پیشانی من نوشته برنز و خدا خواست برنز بگیرم.

صادق زاده درباره آسیب دیدگی اش، پیش از مسابقات خاطرنشان کرد: از ناحیه سینه و پشت کمر مصدوم بودم، اما توانستم به این مسابقات برسم. خوشحالم که این مدال را گرفتم و آن را به همه مردم کشورم تقدیم می‌کنم.