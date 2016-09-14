جلسه کارگروه فناوری اطلاعات و ارتباطات پدافند غیرعامل برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی استانداری آذربایجان شرقی، مدیرکل پدافند غیرعامل استانداری آذربایجان شرقی در این نشست بر اهمیت وظایف کارگروه فناوری اطلاعات و ارتباطات تاکید کرد و گفت: در صورتی می توانیم موفق باشیم که همه اعضا نسبت به وظایف خود حساس بوده و زیرساخت های لازم را برای پیشبرد اهداف در دستگاه‌های اجرایی آماده کنند.

احمد جهانسری با اشاره به دستور استاندار آذربایجان شرقی در شورای پدافند غیرعامل استان مبنی بر لزوم آگاهی مدیران دستگاه‌های اجرایی از امنیت زیرمجموعه های خود، افزود: زیر سوال رفتن امنیت شبکه‌ها یا وب‌سایت‌های دستگاه‌های اجرایی به هر نحوی قابل قبول نیست.

وی با تاکید بر این که قرارگاه سایبری استان با همکاری نهادهای دانشگاهی و آگاه آماده تامین امنیت سایبری دستگاه‌هاست، افزود: در اولین فرصت شرکت های سایبری استان شناسایی شده و زیرساخت های لازم برای اخذ گرید پدافند غیرعامل آماده خواهد شد.

مدیرکل حراست استان و رییس کارگروه فناوری اطلاعات و ارتباطات پدافند غیرعامل نیز ضمن تشریح وظایف کارگروه به اقدامات انجام شده در راستای وظایف کارگروه پرداخت و گفت: در سال های گذشته کارهای زیادی در دستگاه‌های اجرایی استان در رابطه با برقراری امنیت سرورها، جداسازی اینترنت از اینترانت، بررسی فضای امنیتی فناوری اطلاعات دستگاه ها و نقاط آسیب پذیری دستگاه ها انجام گرفته و هشدارهای لازم نیز داده شده است.

اصغرپور افزود: برآن هستیم تا زمینه آموزش های لازم تست نفوذ را برای دستگاه های اجرایی آماده کنیم و کارشناسان آی‌تی دستگاه ها را در این زمینه مجهز کنیم.

وی با اشاره به ساختار حراست دستگاه ها، گفت: باید در ساختار حراست دستگاه های اجرایی، کارشناس آی‌تی نیز باشد تا با همفکری و هماهنگی جلوی نفوذ نرم افزاری و سخت افزاری دستگاه ها گرفته شود.