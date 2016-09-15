«اشرف غنی» و «عبدالله عبدالله» اختلافات خود را زودتر حل کنند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری «رصد»، «تادامیشی یاماموتو»، نماینده ویژه دبیر کل سازمان ملل در امور افغانستان از اشرف غنی رئیس جمهور و عبدالله عبدالله رئیس اجرایی دولت وحدت ملی خواسته است تا اختلافات خود را هرچه زودتر حل و فصل کنند.

یاماموتو در نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد گفت: دولت افغانستان با چالش های درونی و بیرونی مواجه است. به گفته وی، وضعیت سیاسی نامطلوب و تنش های موجود میان رهبران دولت افغانستان نگران کننده است.

تادامیشی یاماموتو در مورد صلح در افغانستان گفت: صلح یک ضرورت مهم برای این کشور است. وضعیت امنیتی افغانستان در سال ۲۰۱۶ وخیم تر شده و تلفات غیر نظامیان به ویژه کودکان افزایش یافته است.

وی در ادامه تاکید کرد: در شش ماه نخست سال جاری میلادی، ۳۸۸ کودک در افغانستان کشته و تعداد بسیاری از مردم این کشور بی خانمان شده اند.

در همین حال ریاست اجرایی دولت افغانستان در واکنش به اظهار نگرانی نماینده ویژه دبیر کل سازمان ملل در امور افغانستان، تاکید کرد: رهبران دولت وحدت ملی افغانستان جز رسیدن به توافق و فعالیت بر اساس توافقنامه سیاسی مشترک هیچ راهی دیگری ندارند.

«جاوید فیصل» سخنگوی ریاست اجرایی دولت افغانستان گفت: رهبران دولت وحدت ملی با هم چهار دیدار داشته اند و در آینده نیز با هم نشست هایی خواهند داشت.

وی در ادامه افزود: گروه‌های کاری مشترکی از سوی طرفین برای حل و فصل اختلافات تشکیل شده است. برای رسیدن به اهداف، مبارزه با مشکلات پیشرو و بهبود وضعیت دولت افغانستان نیاز است تا سران دولت با هم همکاری مشترکی داشته باشند.