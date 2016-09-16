روزنامه آرمان نوشت: روغن نارگیل به واسطه توانایی خود در تقویت آبرسانی و تزریق آنتی اکسیدان‌های مغذی به پوست از مواد پر مصرف در صنعت زیبایی محسوب می‌شود. اما توانایی‌ها و ویژگی‌های این ماده مفید در زمینه زیبایی و سلامت تنها به مرطوب کردن پوست محدود نمی شود. در ادامه قصد داریم شما را هر چه بیشتر با فواید درمانی شگفت انگیز روغن نارگیل آشنا سازیم.

تسریع نرخ سوخت و ساز

روغن نارگیل نرخ سوخت و ساز را با تحریک غده تیروئید سرعت می بخشد. روغن نارگیل سرشار از اسیدهای چرب زنجیره متوسط است که غده تیروئید تنبل را فعال می سازند.مطالعات مختلف نشان داده اند که اسیدهای چرب زنجیره متوسط می‌توانند نرخ سوخت و ساز در بدن انسان را تا 48 درصد افزایش دهند. اثر تقویت سوخت و ساز این تری گلیسیریدها می‌تواند تا 24 ساعت دوام بیاورد. روغن نارگیل به افزایش نرخ سوخت و ساز در بدن افراد چاق تا 65 درصد کمک می‌کند. با افزودن مقدار اندکی روغن نارگیل به رژیم غذایی خود می‌توانید تبدیل چربی‌های ذخیره شده به انرژی را سرعت بخشیده و به روند کاهش وزن کمک کنید.

محافظت از عفونت مخمری

کاندیدا آلبیکنس باکتری‌هایی هستند که موجب عفونت مخمری می‌شوند. این میکروب‌ها در دستگاه گوارش به تعداد قابل کنترل وجود دارند. اما رشد بیش از حد کاندیدا آلبیکنس به عفونت مخمری منجر می‌شوند. این بیماری انواع مختلف مشکلات سلامت از جمله مشکلات گوارشی، التهاب پوست، قرمزی پوست و خارش واژن را موجب می‌شود.



روغن نارگیل با تنظیم تعداد کاندیدا آلبیکنس در بدن انسان به درمان عفونت مخمری کمک می‌کند. این روغن سرشار از کاپریلیک اسید است. کاپریلیک اسید ماده‌ای شیمیایی است که کاندیدا آلبیکنس را نابود می‌کند. روغن نارگیل حاوی ویژگی‌های ضد قارچی،ضد باکتری، و ضد ویروسی است و از این رو، سیستم ایمنی بدن را تقویت می‌کند.

کاهش خطر ابتلا به دیابت

روغن نارگیل خطر ابتلا به بیماری دیابت را با کاهش هوس خوردن مواد غذایی و طولانی‌تر ساختن مدت زمان احساس سیری کاهش می‌دهد. اسیدهای چرب زنجیره متوسط موجود در روغن نارگیل نرخ سوخت و ساز را در بدن تسریع می‌کنند، در شرایطی که احساس سیری را نیز بهبود می بخشند. با کسب رضایت کامل از وعده غذایی مصرف شده، احتمال کمتری دارد تا در طول روز برای خوردن مواد غذایی سرشار از کالری وسوسه شوید.



افزون بر این، روغن نارگیل سطح انسولین را در جریان خون افزایش نمی دهد. هنگامی که سطح انسولین خون تنظیم می‌شود، شما هوس و میل شدید برای خوردن که می‌تواند به پرخوری منجر شود را تجربه نخواهید کرد. روغن نارگیل با بهبود ترشح انسولین، سطح گلوکز خون را نیز کنترل می‌کند.

کاهش خطر بیماری قلبی

آیا می دانستید روغن نارگیل به تقویت قلب و محافظت از بیماری‌های قلبی و عروقی کمک می‌کند؟ اگر چه روغن نارگیل حاوی چربی‌های اشباع است اما این چربی‌ها اثر منفی بر قلب ندارند. روغن نارگیل حاوی لوریک اسید است که سطح کلسترول خوب در خون را افزایش می‌دهد. این شرایط زمینه ساز تبدیل پرگننولون (Pregnenolone) می‌شود که یک ماده شیمیایی مهم و پشتیبان تولید هورمون است.مطالعات نشان داده اند، افرادی که به طور منظم روغن نارگیل مصرف می‌کنند احتمال کمتری دارد از بیماری قلبی رنج ببرند.

بهبود جذب کارآمد مواد مغذی

متاسفانه، برخی مواد مغذی به طور کامل جذب بدن انسان نمی شوند. از جمله این مواد مغذی می‌توان به ویتامین E، بتا کاروتن، لوتئین، و زیگزانتین اشاره کرد. روغن نارگیل به جذب هر چه بهتر مواد مغذی محلول در روغن کمک می‌کند. روغن نارگیل حاوی سطوح بالایی از اسیدهای چرب زنجیره متوسط است که چربی‌هایی با قابلیت کمک به تسهیل روند گوارش، بهبود سلامت کبد، و افزایش فواید سلامت کاروتنوئیدها محسوب می‌شوند.