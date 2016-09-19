نشست سه جانبه در نیویورک و ادامه آماده باش در کره جنوبی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، «جان کری» وزیر امور خارجه آمریکا شب گذشته با «فومیو کیشیدا» و «یون بیونگ -سه» همتایان ژاپنی و کره جنوبی خود در نیویورک دیدار کرد.

این نخستین دیدار وزیران خارجه سه کشور از زمان آخرین آزمایش اتمی کره شمالی تاکنون محسوب می شود.

کره شمالی در تاریخ ۹ سپتامبر آزمایشی را انجام داد که گفته می شود قدرت آن با قدرت بمب اتم منفجر شده در هیروشیما برابر بوده است.

وزیران خارجه سه کشور پس از دیدار شب گذشته خود در بیانیه ای اعلام کردند که کره شمالی چندین قطعنامه سازمان ملل در مورد ممنوعیت برنامه های هسته ای و موشکی خود را نادیده گرفته است. این سه کشور همچنین خواستار فشار هرچه قویتر جامعه بین الملل علیه پیونگ یانگ شدند.

براساس بیانیه منتشر شده، این وزیران تلاش مهم جاری در شورای امنیت برای تحریم بیشتر کره شمالی را مورد بحث قرار داده و تدابیر احتمالی خود را به ویژه راههای محدود ساختن تامین منابع مالی برنامه های موشکی و هسته ای کره شمالی را بررسی کردند.

از سوی دیگر رسانه ها خبر می دهند آماده باش اعلام شده در کره جنوبی همچنان ادامه دارد. در همین رابطه «پارک گئون هی» رئیس جمهور کره جنوبی امروز اعلام کرد که همه نهادهای دولتی باید برای مهار کره شمالی و مقابله با تحرکات خطرناک این کشور آماده باشند.

نیروهای نظامی کره جنوبی در مناطق مرزی با کره شمالی به حال آماده باش درآمده اند و خبرگزاری یونهاپ اعلام کرده است که احتمالا حملات تروریستی سایبری پیونگ یانگ وجود دارد.